Inspirador: el dorreguense que sonríe a pesar de las adversidades

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

“Hace 9 años, mi vida cambió…”

Así comienza el relato de Guillermo Armendariz Martirena, el dorreguense que nació con parálisis cerebral y compartió su historia en las redes.

“Empecé a caminar cuando tenía 7 años y en un momento dado empecé a recorrer las calles del centro de Dorrego y al poco tiempo ya recorría las calles del pueblo… y era muy feliz”, contó.

Sin embargo, en marzo de 2010, un ACV -accidente cerebro vascular- redujo su movilidad y le impidió seguir visitando los comercios y amigos con la misma frecuencia.

"Fue un golpe terrible, fue como si me hubieran dado un mazazo en la nuca”, confió.

“Me costó y no quería asumirlo, porque pensaba que se me había arruinado el logro de comenzar a caminar cuando los médicos de ese entonces no daban ninguna esperanza de vida. Y sin embargo con mucha garra y coraje primero en IREL (Bahía Blanca) y luego en SEREL (Coronel Dorrego), fue ahí donde me solté de las paralelas y empecé a andar por los caminos que tantas veces recorrí”, contó.

Guillermo perdió movilidad en su brazo y pierna, ambos del lado izquierdo y debió realizar terapias para rehabilitarlos.

“Fue difícil pero la luché, si bien no llegué a la recuperación deseada, pero bueno…aquí estoy”, dijo.

Estuvo al borde de la depresión y se enojó con Dios, porque no lograba entender por qué con lo que le había costado salir adelante en la primera etapa su vida, ahora le pasaba esto.

Hoy camina con andador pero eso no lo detiene. Agradece a su mamá "La Susy", por luchar, y a los amigos que son su familia.

El Boletín de Guille

Guillermo diseña y produce El Boletín de Guille, una publicación periodística con noticias de su querida ciudad.

"Un día apareció Jorgito Spinacci, mi vecino y amigo, él me presento la idea y ahí nomás nos pusimos a trabajar en el proyecto que ya tiene más de 10 años", contó.

Trabaja en la Municipalidad en el área de Cultura y es integrante -junto a Daniela Madera, Mónica Pérez y Paula Bianchi- del equipo de Prensa del Consejo municipal de Personas con Discapacidad.

Guillermo Armendariz y su mamá, Susana Martirena.

También apostó a la fotografía y está realizando trabajos y aprendiendo a editar. Además participa del taller Cómo contar historias con imágenes, a cargo del periodista Néstor Machiavelli, con quien ya había trabajado en los 90 en la producción de su programa Esas pequeñas cosas.

Es fanático de Boca Juniors y del Club Atlético Independiente de Dorrego , en fútbol y en básquet del Club Estudiantes de Bahía Blanca. Es partidario de la UCR.

"Sigo soñando con que algún día pueda volver a recorrer las calles de algún modo pero con la cámara colgada en el cuello para luego mostrar la gente linda que tenemos en Dorrego, y mostrarles que mientras siga soñando, hay esperanza y fe todo es posible", destacó.

Mi vida (por Guillermo Amerndariz)

■ Nací el 10 de Noviembre de 1965 a las 22:05 en Coronel Dorrego, en el Sanatorio del Dr. Mosovich y como muchos saben que nací con Parálisis Cerebral, por esa causa empecé a caminar a los 7 años. Viví en Bahía Blanca un par de años para que yo pudiera asistir a IREL donde di mis primeros pasos… y tiempo después cuando se fundó SEREL volví a Dorrego y ahí fue donde me solté de las paralelas para empezar a recorrer este largo camino y estar aquí… mientras tanto mi mamá me llevo a varios especialistas y hasta fuimos a Córdoba con la abuela Flora a un famoso curandero de esa época pero en realidad fueron las garras y la voluntad la que me hizo soltar de las paralelas aquel día. En esta primer etapa tuve el apoyo incondicional de mi mamá, mas allá de todo, ella fue todo. Una parte de lo que soy hoy en la vida se lo debo a ella. Ella fue la que me dio la vida, la que me llevó a upa hasta los 8 o 9 años primero porque no caminaba y después porque me costaba. Ella luchó por mí y dio todo por mí. Eso significa que el primer agradecimiento es para ella: "La Susy".

■ Mi mamá… es mi mamá. La que siempre está aunque no se lo pida… la que me sobre protegió, la que siempre quiere estar en todo (aunque yo no la deje), con la que discutimos, la que le cuesta asumir que yo tengo más de 50 años… la que se sintió orgullosa de mis logros, la que se asombra cuando escribo algo con mi estilo y me pregunta… "De donde lo sacaste???" mi respuesta es… "De la cabeza… mamá".

■ Mi viejo. Es algo que no voy a olvidar jamás. Él fue mi compañero, mi compinche, mi amigo, mi confidente. A él lo empecé a disfrutar desde los 18 años cuando él se vino a vivir al pueblo después de toda una vida en los campos… antes venia una vez por mes, y cuando se volvía al campo las despedidas eran tremendas el llanto y las ravietas que me agarraba eran bravísimas y terminábamos llorando los dos… pero bueno… así es la cosa… siempre lo recuerdo con sus grandes pasiones… que eran los aviones… Carlitos Gardel… las cupecitas del TC de Juan y Oscar Gálvez. El fue aviador hasta que un día yo le pedí "Papá, no quiero que voles mas… no quiero que te vengas abajo", me abrazó y me prometió que no volaba mas y así fue. Falleció en el 2001, pero sigue presente en mi corazón.

■ Soy hijo único. De chico soñaba con tener un hermanito/a pero la cigüeña que nunca llego…

■ Ahora empieza la vida: el esfuerzo, la vida desde otra óptica, la vida con sello propio, la lucha, los logros, y todo lo demás que los que me conocen ya saben.

■ Coronel Dorrego, mi lugar en el mundo…

■ El Jardín de Infantes: solo recuerdo que me di un tremendo porrazo y el ruido contra el piso fue tremendo… solo recuerdo eso que salí despedido de la calesita esas que tienen el volante en el medio, que paso???, no sé… solo recuerdo que salí volando… la cosa es que Superman era un poroto al lado mío. También me acuerdo de los mimos de Alicia Cutrin, mi maestra jardinera que hacía poco que se había recibido ella fue la responsable del comienzo de mi educación.

■ Mi infancia. Recuerdo cuando mi mamá me dejaba con el "Cholo" Campaña en el Taller Mecánico (porque no caminaba) mientras ella iba hacer los mandados el "Cholo" fue quien se encargo de hacerme hincha de Boca Juniors. Recuerdo cuando iba a la escuela, las vacaciones de verano en el campo de la abuela Flora, cuando mi mamá me llevaba a la casa de la familia Diez y me quedaba con la abuela Manuela mientras ella a iba trabajar cobrando las cuotas de socios de varias instituciones allí pasaba una parte del día y muchas veces nos quedábamos a dormir. L as tardes enteras que me pasaba en el Taller del "Toto" Pedroni entre los letreros de diferentes tamaños, los tarros de pinturas y pinceles. De esa manera transcurrió mi infancia, una etapa muy difícil porque recién comenzaba a caminar y la dificultad para comunicarme por el problema auditivo.

■ La Escuela Especial N° 501. Fue donde empezó mi formación al comienzo. Fue una etapa difícil donde me costó muchísimo agarrarle la mano en 1° y 2° grado, y desde 3° cambió mucho, me fue más fácil. Y eso que hubo una maestra que me decía "El burrito de San Vicente lleva la carga y no la siente…", y tuve varias maestras, con todas me llevé muy bien. Luego llego una etapa de cambio en mi personalidad en el Taller de Carpintería. Con mi profe Julio Martínez aprendí lo que es la verdadera amistad, las cosas de la vida, lo que está bien y lo que está mal, por eso digo que él me marcó mucho en la vida. F ue un verdadero placer acompañar a la Bandera de Ceremonia durante 10 años como escolta y abanderado en actos patrios, escolares, aniversarios.

■ Problema auditivo. Mi problema auditivo es Hipoacusia Bilateral. E l Dr. Federico Conradi, el otorrino que me atendió durante 33 años, hasta que un día se jubiló, fue un lujo, un verdadero placer. De este problema solo recuerdo que un día en el año 1976 o 77 fuimos con mamá fuimos al Hospital Municipal de Bahía Blanca donde comenzaron hacerme audiometrías y otras pruebas. Ahí comenzó el largo recorrido de mi experiencia con los audífonos. Puedo asegurarles que es muy difícil cuando uno depende de la tecnología para poder escuchar y tener una mejor calidad de vida.

T uve varios audífonos. Los primeros 12 años fueron una condena, los audífonos eran un tamaño similar a una cajita de fósforos "Fragata", tenían cable que se cortaba cada 2 x 3, los cables cada vez que se cortaban no servían mas, no se podían arreglar, llevaban pilas chiquitas, de esas que usan los relojes de pared, despertadores, radios, etc., el molde que va dentro de la oreja era de un material duro y cuando me golpeaba, me lastimaba.

Fueron años fueron muy duros, si bien podía escuchar, parecía una copa de cristal tenía que andar con mucho cuidado. E n 1989 el Dr. Conradi me deriva a Diana Launagaray, mi Fonoaudióloga, la que me presentó el modelo de audífono que me cambió la vida, es un modelo que me dio libertad en movimientos, el molde de silicona si me golpeo no pasa nada, y desde ese día tuve el placer de escuchar voces, sonidos, los pajaritos, los teros y otros sonidos, que antes no sabía que existían.

El Taller Protegido "Vida Nueva". En enero de 1985 se inaugura el Taller y yo fui uno de los 7 operarios que junto al Taller comenzamos a hacer historia y fue ahí donde crecí de golpe, empecé a romper barreras. Allí estuve 19 años clavados, allí fue donde empecé a recorrer el pueblo. Al comienzo me costó, por miedo a que no me entendieran. Además algunos nos miraban como si fuéramos extraterrestre o forasteros. Fue difícil pero logramos llegar a la gente y gracias a esos recorridos me enamoré de Dorrego, de nuestro pueblo, de nuestra gente, la cual me permitió ganarme su confianza y hacer amigos. En la calle supe andar ofreciendo los productos del taller con el calor del verano, donde llegábamos empapados de transpiración, pateando las hojas del otoño en la vereda, con el frío cortante del invierno, de esos que te hacen llorar… y me las banqué… con heladas y escarchas y con los días hermosos de primavera de aquel entonces. Sé que fui la cara visible del Taller siempre estuve dispuesto a todo. Hubo alegría, esperanza, dolor, desilusión; vi de todo en el Taller. Hubo cosas que no me gustaron, otras que estaban mal y me las banqué.

■ Parroquia "La Inmaculada Concepción". Los grupos parroquiales fueron importantes en mi vida…

► Acción Católica. En octubre de 1987 Fui invitado por Miguelito Holfmann (no vidente) para que lo acompañe… porque él queria ir, y así fue que empecé a andar en la Iglesia, a andar caminos… donde participe de Asambleas Arquidiosesanas, Encuentros Zonales, Campamentos. tuve un dirigente único e irrepetible que me agarro y sin darse cuenta me enseñó las reglas de la Iglesia, y me sirvió para mi vida en general: Andrés Cuesta, a quien elegí como padrino cuando me oficialicé en la Acción Católica Argentina.

► Jornadas de Vida Cristiana. Conocí muchísima gente y algunos lugares donde coseché grandes amigos. Fui convocado 5 veces como auxiliar donde di 5 charlas (4 acompañado por Fabián Abdala y una charla la di solo), mi madrina es Mónica Pérez. En Jornadas tengo 16 ahijados.

► Frater. Es un grupo de iglesia para gente con discapacidad, el grupo lo armamos con Mónica Pérez en 1988, pero no tuvimos suerte, duró muy poquito.

► Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Tuve un paso no muy largo pero con bastante actividad, donde también hubo una cosecha muy importante de amigos, tengo 6 ahijados de Cursillo y una ahijada de Camino.

■ Hazaña. En un campamento de Acción Católica, en Sierra de la Ventana, en Marzo de 1989, escalamos el Cerro Ventana y llegamos!! Fuimos Andrés Cuesta, Adriana Muzzi, Arturo Carrera, "Chacho" Aldea y yo. Faltando 5 metros para llegar, yo me empaqué, estaba fusilado pero llegué. Logre llegar a 1.136 metros sobre el nivel del mar. La cosa fue a la vuelta, cuando íbamos cuesta abajo. Ahí sí que "Agarrate Catalina".

■ Además fui integrante de estos grupos.

► Campaña "Juntos por el Litoral". Se armó para juntar cosas y ayudar por las inundaciones del Litoral.

► Campaña "Por la sonrisa de nuestros niños en Reyes". Se juntaban juguetes para llevarles a los niños dorreguenses para el día de Reyes.

► Asociación de Fiestas y Carnavales. Este grupo trabajaba para organizar los Carnavales en Dorrego.

■ Rio Colorado. A ese lugar llegue por primera vez en 1995 con Jornadas de Vida Cristiana donde quedó una tremenda amistad con Martín Castro, quien años después me hizo uno de los regalos más hermosos e importantes de mi vida, eligiéndome padrino de Sol Victoria, su segunda hija. Ella vive en Buenos Aires, juega al básquet en Lanús y en la Selección Nacional de su categoría.

Sol Castro, su ahijada, y uno de los mejores regalos de la vida.

Desde ese momento, ellos me adoptaron como uno más de esa familia, a causa de la amistad, la confianza y la atención elegí a Rosana Sorgo como mi segunda madre. Y les cuento que cada vez que Martín me presenta a alguien lo hace de esta manera "Él es Guille, es de Dorrego, es el padrino de Sol, mi segunda hija… es un gran tipo, pero tiene dos grandes defectos es hincha de Boca y Radical".

Martín Castro, Guillermo Armendariz y Rosana Sorgo.

■ Peña Nativista. Por la Peña tuve un paso muy cortito… de Octubre a Diciembre de 1996. Corto pero intenso. Recuerdo que cuando entré por primera vez a la Peña, era la primera vez que llegaba a Dorrego mi cantante preferida, mi ídola: Yamila Cafrune. Quería conocerla y entregarle una carta, para eso me contacté con mi amiga Gladys Croci, (integrante de la Peña en ese momento), me invitaron, compartí la mesa con Néstor Machiavelli, "El Pulpo" Barda y "El Gaucho Alambre", a Néstor lo había conocido hacia 3 o 4 meses antes. Cuando llegó Yamila a la Peña me llevaron a la oficina para verla, nos sacaron fotos, charlamos y al rato ella subió al escenario y me dedicó la Zamba de mi Esperanza.

Y con Yamila quedó una amistad. A veces nos contactamos por las redes sociales. La Fiesta de ese año había terminado y Gladys me invitó a integrarme a la Peña y así fue, empecé a ir todas las tardes y Rosana Gallego y me sacó a bailar. Así fue que también me agarró Pedrito Robein (hijo) y sus explicaciones "Taco, punta, pie…", "El Chúcaro Dorreguense" me estaba enseñando a zapatear, me había integrado de tal manera y bailaba a mi manera pero bastante bien. Llegué a soñar con bailar por única vez en el palco y hacer una especie de debut y despedida, no se dio.

Si bien solo estuve 2 meses, pude compartir momentos con todos los integrantes de Peña y con una gran persona que es parte de la historia de la Peña: Amando "Gancho" Pía, esa es la imagen que recuerdo siempre la de "Gancho" con su tranco manso, conversando con quien se le cruzara en el camino, o acompañando al cuerpo de baile con el bandoneón.

■ El momento más difícil de mi vida. Fue el 1° el Julio de 2001 cuando murió mi papá y al mes murió mi tío Bernardo Martirena quien era mi 2° padre.

■ Y un día apareció una persona. Me cambió la vida por completo. Esa persona me hizo ver que yo podía mas, mas y mas. Ella fue la que me habló y hoy en día lo sigue haciendo. Me enseñó a creer en mí mismo, tanto me habló que logró que yo lograra el cambio más importante de mi vida. También a los poquitos meses cumplí el sueño de mi infancia, la adopté como hermana de corazón. Ella es la que me escucha, la que me abraza, la que más me habla, la que me da ideas, y esas ideas yo las transformo en proyectos que no todos se han hecho realidad. Ella es Paula Bianchi, la hermana que yo elegí, la que más me conoce, la que siempre está. Con un abrazo, una caricia, un beso, con las palabras, que junto a Ramiro Zarzoso, su marido, son algo tremendamente importante en mi vida. Ellos me conocen muy bien.

■ Otro logro… un sueño cumplido. Un día de agosto del 2003, una tarde salía del Taller Protegido cansado… por muchas cosas y en el camino me encontré con un amigo (funcionario municipal, en ese momento) y decidí preguntarle si tenía posibilidades de entrar en la municipalidad a trabajar… y para mi sorpresa todo fue muy rápido porque a los 10 días ya estaba trabajando en la muni y eso fue posible gracias a dos personas… ellas son el Profe Fabián Enzo Barda y el Dr. Osvaldo Aníbal Crego.

■ El ACV. Es algo que nunca termine de asumir, me cuesta creer que justo en el mejor momento de mi vida, donde iba y venía, subía y bajaba me toco caer en esto qué es si estuviera preso, extraño mi libertad… esto del ACV fue en el 2010.

■ Taller como contar historias con imágenes. Para mí es un honor volver a trabajar con Néstor Machiavelli, esto significo el reencuentro con Néstor después de varios años y trabajar con gente de Dorrego y para Dorrego, y por este espacio haber hecho nuevos amigos, no tiene precio. A fines de la década del '90 ya había trabajado con Néstor en la producción de su programa "Esas pequeñas cosas".

■ Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Junto a Daniela Madera, Mónica Pérez y Paula Bianchi integramos el equipo de Prensa del Consejo, nosotros nos reunimos dos veces por semana donde armamos el Boletín Informativo del Consejo y las propuestas para presentar en la reunión mensual del Consejo.

■ Una especie de Corresponsal. Un día charlando por internet con Andrea Romero, ex periodista de Canal 9 de Bahía Blanca, que hoy está en Radio Universidad de la UNS. Andrea me invito a enviar noticias de Dorrego y en muchas oportunidades envié noticias sobre las actividades culturales que se realizan en Dorrego para que ella informe desde el espacio regional del noticiero de la Radio Universidad de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. A Andrea la elegí como mi madrina en periodismo.

■ Una sorpresa. En 2014 saldé una deuda conmigo mismo por haber nacido el día de la tradición. No tomaba mate y empecé a tomar mate y hoy tomo todos los días, más vale tarde que nunca.

■ Una personita muy especial en mi vida. El 12 de febrero del 2014 conocí en Facebook a Josefina Vazquez, una hermosa personita de Benito Juárez y nos hicimos muy amigos. Ella me considera su ángel de la guarda, con ella es con quien nos cuidamos a la distancia. Nos queremos tanto que el domingo 29 de noviembre de 2015 cuando festejé mis 50 años vino a Dorrego para conocernos en persona y darnos ese abrazo que nos prometimos.

Guillermo y Josefina Vázquez, de Benito Juárez.

Ella es muy especial para mí. E l domingo 28 de febrero de 2016 fui a visitarla a Benito Juárez donde conocí a su familia y compartí un día muy hermoso con ellos Me adoptaron como parte de esa familia.Ese viaje fue posible gracias a mi amigo Ramiro Zarzoso y familia que me llevaron.

Pasiones. En básquet es fanático del Club Estudinates de Bahía Blanca y uno de sus sueños es entrevistas a Manu Ginóbili. En automovilismo, es seguidor de Fórmula 1, Turismo Carretera y Midget.