"Estamos entendiendo como jugar", dijo Facundo Corvalán tras la victoria de Bahía

Bahía Basket venció esta noche a Argentino de Junín en el Osvaldo Casanova, en otro encuentro de la etapa clasificatoria de la Liga Nacional.

El equipo de nuestra ciudad se impuso por 89 a 66 y sumó su segunda victoria consecutiva como local.

“Creo que el equipo estuvo muy conectado entre todos, sentimos una buena química y pudimos marcar una buena diferencia”, entendió el base de Bahía, Facundo Corvalán.

El juninense terminó con 15 puntos (2-6 en triples, 4-4 en dobles y 1-2 en libres), 4 rebotes y 3 asistencias en 18 minutos en cancha.

“Estamos entendiendo como jugar, estamos teniendo muchas asistencias, siendo muy solidarios, tomando tiros solos y está entrando. Ojalá que podamos seguir por esa línea que nos está llevando a ganar los juegos”, agregó.

Luego de perderse 3 partidos por una sobrecarga en el aductor izquierdo, Corvalán regresó de buena forma en los últimos 2 éxitos de Bahía.

“Todavía no me siento al 100% pero de a poco estoy tomando confianza nuevamente, fueron un par de días sin entrenamiento pero el equipo necesitaba que juegue y lo hice, prácticamente, sin un movimiento previo con el equipo. De a poquito me estoy sintiendo mejor”, contó Facu.

