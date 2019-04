"Me hubiese gustado que antes de hablar se sacara las dudas personalmente", dijo Facundo Albín

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La novela en cuestión sumó a escena al tercer protagonista: Facundo Albín. El Indio de Daireaux, ya asentado en Polonia a la espera de defender los colores de Rawicz en el campeonato de segunda división, respondió a las declaraciones de Nicolás Covatti luego del Campeonato Internacional de Speedway 2018/19.

“Lo único negativo del campeonato, fue que, en más de una carrera, cuestionaron mi honor. Pero no generalizo, porque vino de parte de un solo piloto: Facundo Albín, quien, con todo su equipo, cuestionó la moto y cosas que supuestamente no estaban en regla”, había declarado Nico a los pocos días de consagrarse campeón.

Ya con la mente fría y enfocada en los desafíos deportivos que le presenta el calendario 2019, uno de ellos de enorme trascendencia personal (ver abajo), Facu dio su versión de los hechos, tal como también lo hiciera hace algunas semanas Cristobal Mulet, presidente de la FEBOM.

“Me pareció una falta de respeto y un insulto para todo mi equipo y mi familia. Si tan convencido estaba que yo lo había denunciado, esa misma noche Covatti podría haberme preguntado personalmente sobre el asunto; cosa que no hizo. Yo corrí el campeonato con muchos altibajos, pero siempre dando lo mejor de mí, porque amo correr y porque pienso en la gente que paga la entrada”, sostuvo.

“La gente sabe cómo es cada piloto. Yo estoy tranquilo, porque sé quién soy. Como piloto, le pedí al señor Cristobal Mulet y a la FEBOM, que se maneja con el reglamento FIM, que responda sobre esto, ya que yo nunca tuve nada que ver sobre lo dicho por Nicolás. Yo nunca dije nada y tampoco lo haría, porque no me gusta tener problemas con nadie”, agregó.

Por último, sobre su relación con Covatti, aclaró: “Lo pasado es pasado. Creo que él también tiene que pensar así. No me sorprende lo que pasó, aunque me hubiese gustado que antes de hablar se sacara las dudas personalmente”.

Lo que se viene

Además de afrontar su segundo año en territorio polaco, Facu, quien también compitiera en suelo inglés en 2013 (integró la plantilla de Sheffield Tigers), tendrá su primer gran desafío individual en el viejo continente.

Haciendo uso de la licencia española, la cual acredita hace 3 años, el ex campeón argentino será de la partida en una de las cuatro rondas clasificatorias rumbo al Speedway Europe Championsip, a disputarse el 1 de mayo en Rivne (Ukrania).

“Hace tiempo que estaba tratando el tema y viendo si se podía dar. Ese último tiempo, junto a mi familia y a la Federación Española, intentamos avanzar más sobre el asunto y por suerte se dio esta posibilidad. Voy a correr una de las 4 eliminatorias para intentar clasificar al Challenge (NdR: ronda final, a la que clasifican los 4 mejores de cada eliminatoria) que se correrá en Hungría. De allí saldrán los que correrán las 4 finales del campeonato”, contó.