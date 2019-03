Facundo Albín y Fernando García, listos para una nueva aventura

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Un nuevo desafío deportivo mayúsculo aparece en los radares del daireauxense Facundo Albín y del oriundo de Trenque Lauquen, Fernando García.

Tras cumplir un digno y lógico papel en la última cita internacional de Speedway con disputa en suelo bahiense, el Indio y Coty, segundo y tercero respectivamente, prepararon valijas y emigraron hacia el viejo continente, para desafiar una vez más sus propios límites sobre las dos ruedas.

Si bien no tiene asegurado un calendario de competencias, Albín defenderá, por segundo año consecutivo, los colores de Kolejarz Rawicz de la Liga 2 de Polonia, con la misión de afianzarse en dicha divisional.

"El problema es que la casa de mi novia, donde estoy viviendo, está a 600 kilómetros de la sede del club, por lo que estoy buscando poder ubicarme más cerca y estar más pegado. En el sorteo del año pasado nos tocó correr en todas las pistas del norte, por lo que en cada viaje tuvimos que hacer 600 km. de ida y otros 600 km. de regreso. Eso se siente mucho", sostuvo Facu, uno de los 14 pilotos del equipo polaco.

"En el club -agregó- estoy muy cómodo. Desde que llegué todos me dieron una mano grande. Por ejemplo, una vez se me rompió la moto y el piloto número uno del equipo me prestó la suya. Así que, en ese sentido, muy contento, porque se han portado muy bien. Es un equipo muy unido, tanto dentro como fuera de la pista. Espero poder ser tenido en cuenta con mayor frecuencia".

Coty, por su parte, de buen cierre de ciclo 2018 defendiendo los colores de Ipswich Witches (se adjudicaron la Copa KO), buscará seguir ganando prestigio en suelo inglés, ahora respondiendo a las órdenes de Berwick Bandits, de segunda división.

"Puedo decir que tengo el mejor contrato desde que llegué a Inglaterra; por lo que espero con mucha ansiedad el inicio de la temporada. Estoy bien preparado, con mucho trabajo de gimnasio, y tranquilo, porque tengo más experiencia y estoy mejor organizado que otros años, lo cual es fundamental para tener un buen año", contó García.

"Cuando Berwick me contactó, me ofreció un contrato muy beneficioso para mí en muchos aspectos, tanto personales como deportivos. Ellos están predispuestos a ayudarme para seguir evolucionando en la categoría", cerró Coty.

Junto a Nicolás Covatti, Facundo Albín y Fernando García procurarán izar la albiceleste bien alto...

"Facundo Albín nunca se quejó de Nicolás Covatti"

La otra campana. "Sabía que estaba en inferioridad de condiciones mecánicas en muchas carreras y nunca dejó de brindarse al espectáculo, sin reproche de ningún tipo. Por eso aclaro, Facundo Albín nunca se quejó de Nicolás Covatti", contó Cristóbal Mulet, presidente de la FEBOM, en respuesta a los dichos de Covatti hace algunas semanas en estas páginas.

Ante la duda. "Los técnicos de la categoría y la Federación tomaron la decisión de revisar la moto de Covatti, para demostrarle a la opinión pública que un piloto como él no necesita estar fuera de reglamento. Simplemente se hizo una revisión de carburador y encendido. Albín corrió lealmente y apoyó a la categoría, sabiendo que le iba a resultar difícil triunfar. Por eso agradezco, tanto a él, a Covatti, a Coty (García) y al resto de los pilotos que apoyaron el campeonato", cerró.