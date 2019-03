“Tenía que probar mi límite, haciendo de cuenta que corría en la Liga Británica”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

La simpleza hace la grandeza. Y puede que también sea el punto de partida para alcanzar el éxito, tanto el deportivo como, especialmente, el personal.

El paso de los años, la acumulación de experiencia y la jerarquía ganada en el viejo continente, no alteró en lo más mínimo esa sencillez que, desde el momento en que irrumpió en la actividad, caracterizó a Nicolás Covatti.

No se podía esperar otra cosa del pringlense, la gran figura del Campeonato Internacional de Speedway 2018/19, que hace siete días lo coronó por quinta ocasión en suelo bahiense.

Con ustedes, un auténtico Nicolás Covatti: sin cassette ni pelos en la lengua, y con el suficiente tiempo para responder a cada una de las preguntas.

“Las expectativas no eran buenas, por cómo surgió todo, tan rápido y sin organización, y de la manera que lo íbamos a hacer, con una moto que no conocía y que se iba a atender en Carlos Casares. Siempre trabajé con mis motos, atendiéndolas en Pringles y haciéndome cargo de todo. Me asustaba el no saber cómo iba a salir”, rompió el hielo Nico.

“Por lo visto --agregó--, me equivoqué. Resultó todo lo contrario a lo que imaginaba. El grupo que me acompañó, trabajó igual o mejor que yo, y con un entusiasmo que hacía tiempo no veía. Terminaba la final, se iban hasta Casares, llegaban a las 5, se bañaban, se iban a trabajar y al mediodía la moto ya estaba lista. Eso fue impagable”.

—¿Extrañaste la vieja usanza?

—No. De hecho, encararlo así, me venía bien. Uno de los motivos por los que no iba a correr era ese; el traer todos los elementos implicaba un montón de problemas para hacerlos llegar, y otro tema era que yo venía de vacaciones con mi pareja y mi nena, con la idea de disfrutar unos días en familia. Tener que correr implicaba una responsabilidad, siempre con los viajes, la carrera y la atención de la moto, que te lleva un montón de días en la semana. Eso me iba a quitar un montón de tiempo para estar con la familia.

—¿Qué te pareció el campeonato?

—Lo que se presentaba en la previa, era todo bastante apagado y triste. No hubo un invernal largo y muchos chicos se bajaron de la actividad, como Jona (Iturre) y Seba (Clemente). Pero los jóvenes y nuevos pilotos, a los que mucho no los había visto, mostraron un nivel muy bueno. Teniendo en cuenta que no estaban entrenados, me sorprendieron fecha a fecha; especialmente los más jóvenes, que agarraron mucha confianza con el correr de las carreras. Y ni hablar la respuesta de la gente, que, estando todo tan apagado, acompañó.

“Más allá de todas las contras, y que mucha gente no confiaba en lo que podía salir casi sin pilotos extranjeros, el campeonato fue muy bueno. Hay que pensar rápidamente en lo que viene”, enfatizó.

—En lo personal, ¿cuánto te sirvió correr?

—Fui de menor a mayor, probando la moto que no la conocía. A la segunda fecha empecé a notarme mejor físicamente, y en las últimas dos o tres, ni hablar; me sentía pleno. Muchos me preguntaban, “¿por qué arriesgar tanto si estás una recta adelante?”. Para mí era un entrenamiento y lo necesitaba hacer al 100%, porque cuando corro en Europa no pudo ir a un 50%. Tenía que probar mi límite, haciendo de cuenta que corría en la Liga Británica o en una clasificación al Grand Prix.

“Por ahí la gente eso no lo podía entender. Mi visión era otra, terminar pleno y encarar lo que viene de la mejor forma”, cerró.

“Si mañana me tengo que retirar, no tendría problema”

Latente. “Estoy en mi mejor momento, sin dudas. Logré mucha tranquilidad y madurez arriba de la moto. Pero si mañana me tengo que retirar, no tendría problema. Ya no tengo muchos objetivos por lograr. Estoy contento con lo que hice. Estoy en un buen nivel y sé que puedo seguir. Pero soy consciente de que, por edad, no sé cuánto más podré mantener el nivel”.

El Grand Prix. “Le di prioridad a lo que me da de comer, que es la Liga Británica. Las clasificaciones ya no tienen tanta importancia. Obviamente las quiero hacer y quiero clasificar, pero los años de experiencia me sirvieron para tomarlo de otra manera. No se puede pensar todo el año y prepararse todo el tiempo para eso, porque llega el momento que la cabeza te juega en contra”.

Lo que viene. Con Poole (Pirates) acordé el contrato con tiempo, y con Somerset (Rebels) lo tenía apalabrado. Arrancar la temporada con las dos ligas inglesas confirmadas es algo fabuloso. En la final de la Copa KO del año pasado (salió campeón con Somerset), aporté un montón de puntos y fue eso lo que me ayudó, una semana después, a tener a todos los clubes llamándome. Nunca antes había podido elegir a dónde correr. Todo se presenta como siempre lo imaginé”.

Pista propia. “Hay que ser consciente de lo que implica, hoy por hoy, armar algo semejante. Ojalá podamos tener una pista terminada. De no tener nada, luchando por una tierra, a lo que tenemos ahora, que ya se está trabajando sobre un terreno, es un paso gigante. Todo pinta para reflotar la actividad y parecerse a lo que tuvimos hace 6 o 7 años”.

“Me pareció una falta total de respeto”

“Lo único negativo del campeonato, fue que, en más de una carrera, cuestionaron mi honor. Pero no quiero generalizo, porque vino de parte de un solo piloto: Facundo Albín, quien, con todo su equipo, cuestionó la moto y cosas que supuestamente no estaban en regla”, criticó.

“En la penúltima fecha me desarmaron la moto a mí solo, lo que me pareció una falta total de respeto. Yo le hice un favor a la categoría en venir a aportar una moto más. Pero en esa fecha, encontrarme en mi box con un montón de gente rodeándome y mi moto desarmada, siendo que corro todo el año con pilotos de nivel mundial, a los cuales les puedo ganar, me dolió mucho. No tengo ninguna necesidad de venir a hacer algo raro y a faltarle el respeto a los chicos con algo que no está en regla. Creo que hay un poco de ignorancia”, agregó.

Y continuó...

“Albín es un excelente piloto, y la realidad es que lleva casi la misma cantidad de años que yo en Europa. Es decir, no es un piloto inexperto y sabe cómo son las cosas. Que él no haya aprovechado las oportunidades, es otro tema. Y no tengo problema en decirlo. Simplemente no me gustó la actitud, porque se generó mucha polémica a las espaldas y sin necesidad”, concluyó.