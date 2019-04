Barrera forestal y espacios verdes, los aliados ambientales

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



El arbolado urbano constituye un componente fundamental en el ambiente urbano y aún es una asignatura pendiente en nuestra ciudad, según la postura de la agrupación ambientalista Gaia.

"Los aportes que nos suministran son, por lo general, subvalorados, cuando no ignorados".

Aunque es un tema muy difundido, se dijo que es bueno recordar que los árboles de la ciudad ayudan a mejorar la calidad del aire, refrescándolo en verano y limpiándolo de las partículas del aire; es decir, que atemperan el clima, conservan la energía, capturan el dióxido de carbono, disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones, reducen los niveles de ruido y proporcionan el hábitat a la fauna silvestre.

"Es muy preocupante la calidad del aire, si bien en Coronel Rosales no contamos con fábricas que afecten, estamos constantemente expuestos a las emanaciones de la industria petroquímica, ya que los vientos predominantes en esta zona son del sud-sudoeste", se afirmó.

"Esto a pesar de que no hay registros que nos indiquen el grado de emanaciones. En el año 2009 el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) tomó en 4 oportunidades los registros, considerados aceptables, pero se realizaron cuando soplaban vientos del norte y noreste. Esto quiere decir, aquellos que no son los más habituales en nuestro partido".

"Es por ello que insistimos en mayor forestación . Es la única medida que podemos adoptar los vecinos para realizar una 'barrera forestal' y preservar los espacios verdes".

"Ellos son nuestros aliados, por lo que merecen el mejor cuidado tanto de las autoridades como de los vecinos. Es importante que asumamos la responsabilidad de preservarlos haciendo el mantenimiento correspondiente (con el riego, fertilizantes, cazuelas amplias para que no afloren las raíces, entre otros cuidados)".

"A pesar de todas estas recomendaciones que desde los medios se aconsejan y las campañas realizadas desde el Área de Forestación municipal, cuando llega esta época, algunas personas optan por mutilar los árboles de sus respectivas veredas , creyendo tal vez que es necesario. Pero es todo lo contrario. Están acortando su vida útil, haciéndolos más frágiles y propensos a enfermedades", se mencionó desde Gaia.

En junio es cuando se indica el período de poda. Ello significa que quienes deseen realizar ese trabajo sobre los ejemplares de sus veredas, deberán consultar y asesorarse en la Oficina de Forestación.



Autorizaciones

Desde el Departamento de Paseos Públicos y Forestación se indicó a partir de junio se entregarán las autorizaciones únicamente a través de los podadores registrados y en mayo habrá capacitaciones.