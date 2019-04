Precios esenciales: pros, contras, mitos, consejos y verdades

Por Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Esta semana debutaron los “precios esenciales” el más reciente programa del Gobierno para reactivar el consumo y ponerle un freno a la constante suba de la inflación.

Pero desde la Cámara de Comercio local y desde la Cooperativa Obrera reconocen, en pocas palabras, que la medida podrá ayudar pero no será la panacea para la economía argentina.

Consultado por las críticas que desde algún sector hacen al Gobierno por la ineficacia y la demora en inaugurar el programa de precios, el gerente de Supermercados de la Cooperativa Obrera, Mariano Glas, sostuvo que “sin ánimos de hacer un análisis político sobre si está bien o está mal, o si era antes o después, lo que sí vemos es que el consumo estaba con una retracción importante y estás medidas, al menos desde la intención, pretenden reactivarlo y además cortar la inflación, algo con lo que no creo que nadie esté en desacuerdo”.

Sobre la eficacia del listado, actualmente compuesto por 64 productos --que en realidad no son tantos si consideramos que hay, por ejemplo, de a 4 leches, de a 5 yogures o de a 4 mermeladas--, Glas manifestó que “no cubre la canasta de alimentación completa de una familia”.

“Por eso nosotros tenemos más de 1.000 productos de marcas propias con excelente relación precio-calidad, a precios convenientes y que en muchas categorías están más baratos que los denominados Precios Esenciales”, expresó el gerente de Supermercados de la cadena local.

Como aspecto negativo a tener en cuenta, y aclarando que la responsabilidad en última instancia será de los productores, Glas explicó que “algo muy importante es el tema del cupo, de hecho sacamos un comunicado en todas las sucursales informando que el programa está sujeto a la entrega y el cupo por parte del proveedor. Para que la gente tenga una idea, la leche La Martona, que es la que entra, tiene un cupo de dos bandejas por sucursal. Dos bandejas son 60 litros, vuelan en cuestión de minutos”.

Sobre ediciones pasadas de programas de precios similares al actual lanzado por el Gobierno, el gerente recordó que “ha pasado que los proveedores dejen de abastecer el producto, y ahí no tenés nada que hacer. Nuestra política es reemplazarlo con un producto similar a un precio similar, pero el desabastecimiento existió siempre y a largo plazo ningún acuerdo o congelamiento funciona. Ahora, a corto plazo, para provocar un shock inicial, sí puede funcionar”.

Mariano Glas (Cooperativa Obrera).

Por último, sobre el rol del Estado en la economía, Glas reconoció que “cuando es necesario, viene bien. No sirve que sea permanentemente ni en todas las cuestiones, pero a los críticos que profesan el liberalismo a ultranza basta con recordarles que en 2008, el paraíso del capitalismo, que es Estados Unidos, tuvo que intervenir y salir a comprar acciones de bancos, automotrices y petroquímicas para que no se desmoronara toda su economía”.

Glas consideró muy importante aconsejarle al consumidor que "compare todos los precios, porque muchos productos resultan ser más baratos que los Cuidados"

“Esto lo viví”

Martín Garmendia, titular de la Cámara de Comercio local, se mostró muy crítico con la medida y el momento de implementar la misma por parte del Gobierno, dado que consideró que “tiraron el salvavidas cuando la gente ya estaba ahogada”.

“Creo que con estas medidas no logramos salvar a nadie. El control de precios fracasó históricamente porque la primera consecuencia que tiene es que cuando al fabricante no le dan los números, comienza el desabastecimiento, lo que conlleva inmediatamente al fracaso, porque a pérdida no trabaja nadie”, opinó.

“El empresariado con este acuerdo ha tratado de transmitir buena voluntad, pero no deja de ser crítico con esta política económica. Algo que considero equivocado es el momento en que llegaron las medidas, ¿por qué tomarla con un dólar a $44 cuando se podría haber hecho allá por noviembre o diciembre con uno a $36?”, agregó Garmendia.

Martín Garmendia (Cámara de Comercio).

Otra crítica del titular de la Cámara de Comercio local e integrante del directorio de la Cámara Argentina de Comercio es por lo que programas como Precios Esenciales generan en los pequeños y medianos comerciantes.

“El acuerdo de precios el Gobierno lo hizo con 2.500 bocas de expendio, pero obviamente doña Rosa o don José con su almacén no van a poder acceder ni vender al mismo precio que las grandes cadenas. Si había que darle una mano a alguien hoy era al pequeño y al mediano”.

"Algo que no se puede soslayar: en esta lista hay 60 productos, sí, el arroz va a estar a 10 pesos, pero si yo quiero comprar ají en vinagre, ese ají va a seguir aumentando todas las semanas como hasta ahora y va a terminar costando un millón de dólares. Eso indica que por otro canal los productos van a seguir aumentando. Yo creo que esto es un ensayo del Gobierno para después meter los productos de la lista en la canasta del Indec y que así la inflación no dé tan alta”, señaló Garmendia.

Out of pocket

"Existe un fenómeno tradicional de las crisis, que las consultoras denominaron hace años “out of pocket” ("corto de efectivo") y se ve claramente en la actualidad. La gente deja de hacer una gran compra mensual, aumenta la frecuencia de compras y estas son más reducidas. Nos pasa a todas las cadenas, no es solo de la Coope. Puede que se haga una compra bastante grande pero después la sigue una de refuerzo. La gente se fija muchísimo en las ofertas y está muy bien que así sea”, manifestó Mariano Glas.