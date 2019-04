Axel con La Nueva: Bahía Blanca, el Cuervo y su pasión por la música

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Además de sus baladas románticas con las que conquistó miles de corazones, Axel siempre intenta renovarse, apelando muchas veces a distintas sonoridades.

No descarta lo nuevo, quiere algo de incomodidad. Fue jurado de realities (fundamental en la victoria del bahiense Matías Carrica en “Elegidos”) y realizó muchas canciones en colaboración con otros artistas.

Por ejemplo, hace poco lograron editar “Que nos animemos” junto a Becky G. Si bien ese track tiene una impronta personal, suena bastante electrónico y no es lo que los fans generalmente esperan de Axel.

Prueba y error en en una carrera que sin dudas es exitosa.

Sin embargo, en su próxima visita a Bahía quiere volver a la esencia. Por esa razón, hará hincapié en las canciones, en las letras y enlo más íntimo.

Axel llegará a nuestra ciudad mañana para presentarse desde las 21.30 en el Teatro Don Bosco (Rondeau 117). Podés conseguir tus entradas en el portal Ticketbahia.com

“Como siempre hago cada vez que me pongo a grabar un disco nuevo, la idea era reinventarse, renovarse y buscar una sonoridad nueva. Creo que siempre el artista tiene que estar con ese afán, con ese entusiasmo”, explica Axel.

—El año pasado presentaste el mismo show que traés a Bahía en el Gran Rex ¿cómo estuvo eso?

—Fue una cosa alucinante. “Volver a ser” lo que hizo fue volver a la esencia más profunda de Axel pero con una nueva sonoridad.

—¿Qué conclusión sacás de tu colaboración con Becky G?

—La idea era ver hasta dónde podíamos estirar el elástico, hasta dónde podíamos llegar, jugando un poco con la sonoridad electrónica, coqueteando un poco con lo urbano pero bueno, la esencia mía siempre fue la balada de amor, la canción que deja un mensaje.

—Cuando decís “lo esencial” me hace pensar en la guitarra electroacústica y en algo intimista ¿Es así o también hay lugar en el show para la guitarra eléctrica?

—Sin dudas que el concierto es mucho más acústico, en donde siempre predomina la atención a la letra, a la canción y a la poesía. Entonces la sonoridad acompaña, es más cálida, amable y audible. Es más fácil de digerir y se conecta con el sentimiento, el corazón y con la esencia de cada persona.

“El concierto es como un viaje en donde invito a que recorramos un camino. Hay canciones que conectan con la euforia y a bailar y hay otras que también te llevan al análisis unipersonal, introspectivo, a tus relaciones de amor, con la sociedad, con la familia y a tu encuentro con vos mismo”.

Fan del Cuervo y del fútbol

—Sabemos que sos hincha de San Lorenzo y cada vez que podes jugar al fútbol cinco te pones la remera del “Cuervo”.

—(risas) Estamos levantando el nivel, punteros en el grupo de la Copa Libertadores. El otro día llevé a mi hijito que tiene 3 años por primera vez a la cancha frente a Palmeiras, justo con el equipo más difícil de la zona. Por suerte ganamos y estamos levantando.

—Hace unos años jugaste un partido en Bahía Blanca frente a un equipo encabezado por Carlos Velaustegui.

—Sí me acuerdo, ¡estuvo re picante! Siempre que puedo trato de jugar en la ciudad que esté. Aunque eso fue hace muchos años. Ahora el equipo de mi staff está bastante desmembrado (risas).

Tira buena onda

—¿Con qué artistas de Bahía Blanca tenés buena onda?

—Bueno, con Matías Carrica hablé hace muy poquito. Siempre trato de seguirle la carrera y ver por dónde anda. Para mi los programas de música en los que he participado no se terminan ahí. Me ocupo bastante de seguirlos, en qué andan, en sus sueños. No nos olvidemos que la están remando y peleando para tratar de hacerse un lugar.

“Matías me contó que se fue a vivir a La Plata hace poco y está buscando ahí siempre un horizonte más cierto y más claro con su poesía, con su pluma. Ojalá que se le abra el camino más claramente”.

—¿Qué opinás de los artistas que se comprometen abiertamente con causas políticas?

—Es muy personal. Creo que cada uno vincula su arte con lo que quiere. Siempre he vinculado mi arte con un montón de causas sociales que tienen que ver con fundaciones, por ejemplo, apadrino varias fundaciones y siempre les cedo mi obra para que puedan recibir algo beneficio y llevar a cabo mejor sus objetivos. Cada artista tiene su filosofía de vida, su opinión política y su visión de la sociedad. Cada uno tiene el derecho de vincular su música con lo que quiere. Es muy personal.

—¿Si te dan a elegir un país de acuerdo a su música, a su folklore, con cuál te quedarías?

—Me encanta la música celta. Escocia, Irlanda… me encanta, escucho mucho. Quizás hay una conexión con mi papá que nació en Bélgica. Tengo familia de aquella zona, quizás en la sangre hay mucho de eso. Sacando a la Argentina, me quedo con esa música.