Nuevo "frutazo": productores de Río Negro y Neuquén repartieron 20 toneladas de peras y manzanas

Miembros de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén realizaron hoy un "frutazo" para regalar miles de kilos de sus productos en Plaza de Mayo, en pleno centro porteño, en reclamo de medidas paliativas para el sector.

Los chacareros repartieron gratis 20 toneladas de manzanas y peras con el lema "por la rentabilidad de los productores primarios", y también se sumaron productores de cítricos en la entrega.

El secretario de la Federación, Marcelo Corioliani, explicó que una de las principales problemáticas que afrontan los chacareros es la falta de un precio que les asegure una actividad rentable, y piden la asistencia de un aporte no reintegrable de $ 1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha.

También reclamaron un Plan Sanitario con asistencia por 10 años mientras cientos de personas hacían cola con bolsas y changuitos desde la mañana en las inmediaciones del Cabildo para recibir la fruta.

A su vez, exigen la postergación del cobro de créditos tomado oportunamente y políticas que permitan dar sustentabilidad a una actividad que todavía no encontró su piso en esta crisis.

"En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente U$S 0,15 cuando el costo de producción está en U$S 0,28 o U$S 0,32", especificó Corioliani.

Por su parte, el secretario de Fruticultura de Río Negro, Carlos Banacloy, en declaraciones radiales sostuvo que es un país que "no ha tenido una política económica estable en los últimos 20 años, venimos de una inflación promedio que supera la media interanual de todos nuestros competidores, y esto hace que nuestras economías regionales sean sensibles".

El último "frutazo" en Plaza de Mayo se realizó en 2016, cuando productores regalaron fruta a los numerosos vecinos que se acercaron al lugar.

Los productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén se manifestaron desde las 9:30 en la Plaza de Mayo, en tanto buscan poder sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno nacional ante la crisis que atraviesa la actividad.

Cerca de 50 chacareros de distintas localidades de la región del Alto Valle se apostaron en la principal plaza de Capital Federal donde mientras repartían explicaban la situación del sector.

Se sumaron a la medida también los productores de cítricos con naranjas y mandarinas, que se repartieron entre las filas de personas que se congregaban en la plaza.

"Regalamos a modo de protesta alrededor de 20.000 kilos de fruta. El Gobierno nacional debe cumplir con lo que prometió hace ya tiempo: dar un marco de rentabilidad para la actividad", consignó Coriolani. (NA)