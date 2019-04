Una bahiense integrará la selección de Provincia en el Argentino U15

Entre el miércoles y el domingo se llevará a cabo en San Luis el campeonato Argentino U15 femenino de básquet.

Allí, la selección de Provincia de Buenos Aires será dirigida por Belén Villafañe, entrenadora de Mar del Plata (ganador del Provincial) y contará con la presencia de la jugadora bahiense Josefina Rodríguez.

Federica Laganá, Guadalupe Demársico, Constanza Marchioni, Emilia Sierra, Lara Guglielmi, Lola Ponce, Ariana Lorenzo (todas de Mar del Plata); Lola Piovani (Tres Arroyos); Milagros Fenoy, Melanie Fenoy (Junín); y Albertina Perazzo (San Nicolás) completan el plantel bonaerense.

"Josefina es una jugadora con proyección, con una técnica individual que puede seguir mejorando y puede convertirse en una jugadora importante tanto trasladando la pelota como en la posición de escolta. Creemos que desde estos torneos, y sumándole experiencia, podemos ayudarla a crecer. Más aún, pudiendo trabajar a largo plazo con este nuevo proceso de selecciones formativas con un cuerpo técnico estable", le contó Villafañe a La Nueva.

Buenos Aires será parte de la Zona B junto a Río Negro, Santa Fe y San Juan. En la A estarán Mendoza, FeBAMBA, Córdoba y Chubut; mientras que la C integrará a Entre Ríos, Neuquén y el combinado local.

Fixture de Provincia

Fecha 1 - Miércoles (11:00) vs Río Negro

Fecha 2 - Miércoles (21:00) vs Santa Fe

Fecha 3 - J (18:00) vs San Juan

También habrá un torneo 3x3

Comunicó CABB que a la par comenzarán los campeonatos Argentinos 3x3 con tres jugadores elegidas de cada plantel.

Las once Federaciones participantes se dividirán en dos zonas para competir en el turno matutino del jueves, jugando todos contra todos.

Los dos mejores equipos de cada zona jugarán las semifinales.