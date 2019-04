“Pese a perder, estos tipos son ganadores, dentro y fuera de la cancha”, dijo Daniel Prat entre lágrimas

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Es una injusticia muy grande, en los penales no gana siempre el que mejor jugó. Fuimos superiores al rival en todo momento y quedamos eliminados; es algo que me cuesta creer, que tampoco voy a creer mañana y menos que menos toda aquella vez que me acuerde de este partido”.

El comentario del partido

En medio de la decepción, entre llantos y lamentos, se escuchó una única voz dentro del silencioso vestuario local: la del técnico Daniel Prat, quien terminó la arenga entre lágrimas y con un aplauso de todos los jugadores de Sansinena, los que jugaron y los que no.

“Les dije a los jugadores que se apuren a bañar y a cambiar y que salgan por la misma puerta por la que entraron con la frente alta porque no tenían nada para reprocharse. Sansinena afrontó el playoffs como debía, saliendo a ganar, y que lo que habían hecho dentro de la cancha era para aplaudir, por eso los aplausos que se escucharon”, señaló “Pololo”.

“Hoy, tal vez, fue el mejor partido de Sansinena en mi etapa como entrenador, y nos tenemos que ir amargados. Igual estos jugadores, pese a perder, siempre fueron ganadores, tanto en el fútbol como en la vida. Fue un gusto haber compartido esta etapa con ellos”, sostuvo el DT del “tripero”.

Con Prat como técnico, Sansinena se mantuvo invicto durante 9 encuentros, con 2 triunfos y 7 empates (6 de ellos 0-0), pero en el primer cruce de la Revalida quedó eliminado a manos de un equipo que, al menos en Cerri, fue muy inferior: Sportivo Las Parejas.

“Siempre dije que tenía un grupo de jugadores valientes y con coraje, y lo demostraron, de eso nadie puede decir nada”, agregó el orientador antes de irrumpir en llanto.

