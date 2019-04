Sansinena erró 3 penales de 5 y quedó eliminado del Federal A

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

No jugó bien, abusó de los centros y los pelotazos frontales, pero igual mereció ganar en los 90 minutos reglamentarios.

Después sucedió ese acto de injusticia que tanto suele reprochar el perdedor, pero que hace que este deporte sea tan impredecible como apasionante: en la tanda de penales ganó el que había elegido defenderse todo el partido, y por eso Sportivo Las Parejas eliminó a Sansinena del Federal A, en el primer cruce de la segunda fase de la Révalida y tras empatar los dos cotejos (ida y vuelta) 0-0.

“Pese a la derrota, estos jugadores siempre van a ser ganadores, como futbolistas y como personas”, fue el elogio del DT Daniel Prat para sus “púpilos” una vez concluido un encuentro cerrado, sin brillo y que tuvo que quedar para el de Cerri, porque hizo el gasto y nunca especuló con el empate.

El primer tiempo fue lo más parecido a 100% por ciento lucha. Demasiada tensión, mucha suela, enriedos al por mayor y un llamativo desprecio por el balón.

Cuando el dueño de casa sorteó el apriete de un rival que presentó un 4-3-1-2 donde todos corrían y metían, se acercó al arco de Rébora.

Pero cuando no tiene que ser no es. Sino es inexplicable cómo “Pancho” Barez, en un centro de Jara y en la boca del arco, arrugó su cuerpo en el aire, tiró una especie de taco o vaya a saber qué, y no pudo empujar la redonda a la red.

Aunque en el domingo de Pascuas, Sansinena iba a recibir una señal. Apenas iniciado el complemento, el quedo de la visita fue inexplicable y en 3 minutos el albirrojo tuvo la clasificación servida en bandeja. Rébora manoteó un derechazo prendido fuego y con efecto de Schefer, a los segundos sacó un remate de Jara por encima del travesaño y la tercera no fue la vencida porque Juan Acosta, en la línea del arco, despejó con su rodilla un testazo limpio de Barez.

Era el momento. No lo aprovechó. Siguió pisando fuerte en campo enemigo, pero sus ideas perdieron intensidad y lo que supo tener al alcance de la mano ya no lo tuvo más.

Y a los penales, a esa discusión eterna de la “lotería” o del saber patear.

No sé cual de las dos tiene más fuerza, pero si errás 3 de 5 es muy difícil que salgas a festejar. Y eso que Franco Agüero atajó dos.

Otro domingo negro para los representantes liguistas, porque hace siete días Olimpo perdía la plaza en la B Nacional y Liniers y Huracán se depedían del Federal Amateur. Así estamos...

La síntesis

Sansinena 0 (2) (4-4-2)

Agüero 7

Villanueva 6

Villegas 7

Tormann 7

Palacio 5

Bowen 4

Barez 6

B. Pezzella 5

Schefer (c) 5

Jara 6

Nasta 5

DT: D. Prat

Sp. Las Parejas 0 (3) (4-3-1-2)

RÉBORA 8

Rodríguez 5

Fissore 8

Pasco Huinca 6

Juan Acosta (c) 6

Ceratto 4

Fabello 5

B. Meza 6

Salvatierra 4

Bocchetti 5

DT: G. Raggio

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 61m. Abaca (5) por M. Bowen, 83m. Culler por Barez y 86m. Chacón Quiroz por Jara, en Sansinena; 33m. Julián Acosta (5) por Ceratto y 74m. Brstilo por B. Meza, en Sportivo Las Parejas.

Amonestados. Villegas (37m.), en Sansinena; Rébora (92m.), en Sportivo Las Parejas.

Penales. 2-3. Para Sansinena: Schefer (desviado), Nasta (atajado), Palacio (gol), Abaca (gol) y Villanueva (atajado). Para Sportivo: Salvatierra (atajado), Bocchietti (atajado), Juan Acosta (gol), Fissore (gol) y Pizzichini (gol).

Arbitro. Luciano Julio (7,5).

Cancha. Sansinena (excelente).