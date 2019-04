Un cura se declaró culpable por abuso sexual a 3 catequistas en San Isidro

El cura Mario Koessler, de 63 años, imputado por abuso sexual agravado a 3 mujeres catequistas de 75, 63 y 40 años por hechos ocurridos entre 2014 y 2015 en la Parroquia San José, del municipio bonaerense de San Isidro, se declaró culpable en un juicio abreviado que le fijó una pena de 3 años en suspenso.

"El juicio oral que iba a comenzar el lunes 22 de abril en el Tribunal Oral Criminal 2 se suspendió por un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron la Fiscalía y la defensa, que fijó a Koessler 3 años de pena en suspenso", dijo hoy a la agencia Télam Andrés Bonicalzzi, abogado de las víctimas.

El letrado había citado para el proceso unos 30 testigos, entre los cuales estaba el presidente de la Confederación Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, quien se desempeñaba como obispo de la diócesis de San Isidro cuando ocurrieron los abusos.

En la lista de testigos figuraban también padres de alumnos de catequesis que el 24 de septiembre de 2016 se reunieron en la Parroquia San José con Ojea, quién les reveló que Koessler había reconocido los abusos y pedido ayuda psiquiátrica y les anunció que dejaría la iglesia para vivir en el asilo Marin de San Isidro, indicaron a Télam fuentes vinculadas a la investigación.

Unos días antes, el 20 de septiembre, el titular de la CEA lo había separado del cargo y prohibido dar misas en público.

Los testimonios

"Yo sabía que no iba a ir a prisión. Me da tranquilidad que haya reconocido su culpa. Pero yo no quiero saber más nada con la Iglesia, no fui más. Esto me afectó mi fe", contó hoy a Télam Nora Bustamante, una de las víctimas, de 75 años, quien fue catequista desde los 18.

Nora fue la primera de las 3 que habló de los abusos. Denunció que en febrero de 2015 durante una reunión en la Parroquia San José, ubicada en Diego Palma y Garibaldi, a la que Koessler la citó para ofrecerle coordinar la catequesis de los niños, el cura la atacó.

"Me levanto para saludarlo y se me acerca para darme un beso. Yo tenía los brazos pegados al cuerpo. Peso 52 kilos y él pesaba 120. De repente me aprieta, me trinca, me mete la lengua en la boca y me la pasa por toda la cara. Pone su pierna en mi entrepierna, acerca la cara a mi oído y empieza a jadear. Quedé petrificada", le había dicho a Télam Nora a finales de 2017, cuando dio a conocer el caso.

Nidia Brittos, otra de las víctimas, relató haber vivido una situación similar en agosto de 2015 cuando visitó al cura para pedirle conforto espiritual después de enterarse que una persona de su entorno familiar había sufrido un abuso, lo que le hizo revivir su propia historia de abusos en su Paraguay natal.

"Me fui al despacho y le conté lo que me pasaba. 'Es una estadística. El hombre tiene sus instintos', me dijo y me invitó a confesarme. Me sentí enfurecida y me levanté para irme pero me agarró por la fuerza y me apretó. Puso la cara cerca de la mía y empezó a jadear. Lo empujé y salí. Para mí fue un abusador más", había relatado a Télam Nidia, que entonces era catequista del grupo de padres de la parroquia los sábados.

La tercera víctima fue Alicia González, quién denunció haber sufrido un ataque de características similares a finales de 2014, pero guardó el secreto hasta que en febrero de 2015 Nora le contó lo que le había ocurrido.

"Te creo porque a mí me pasó", le respondió Alicia, aunque ambas demoraron varios meses más para comenzar a narrar los abusos a sus hijos, familiares y allegados, y fue cuando se les unió Nidia.

Las 3 catequistas presentaron el 29 de septiembre de 2016 la denuncia ante la Fiscalía de Violencia de Género de San Isidro, a cargo de Laura Zyseskind, que abrió una investigación penal, y meses después dieron su testimonio para la apertura de un juicio canónico contra Koessler.

El juicio abreviado se utilizó en otro caso emblemático de abuso eclesiástico en San Isidro, con la condena en 2011 a José Antonio Mercau a 14 años de prisión por abuso y sometimiento sexual agravado de 5 chicos de entre 11 y 15 años que estaban a su cuidado en un hogar de Tigre, aunque el excura hoy goza de libertad. (Télam)