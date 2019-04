Se busca reglamentar la actividad profesional del acompañante terapéutico

And rea Gómez hizo uso de la banca abierta en el Concejo Deliberante, junto con Noelia Gómez, para visibilizar la figura del Acompañante Terapéutico, presentar sus proyectos y solicitar apoyo en relación con las leyes provincial y nacional.

Indicó que e l Acompañante Terapéutico es un profesional trabajador del campo de la salud que integra equipos interdisciplinarios.

Su función, expresó ante los ediles, consiste principalmente en acompañar y contener a las personas asistidas en su cotidianeidad, dentro de su comunidad, entorno familiar, social, institucional y comunitario, con el fin de mejorar su calidad de vida, promover el ejercicio efectivo de sus derechos y favorecer el desarrollo de su autonomía, auto valimiento e integración comunitaria, de acuerdo a los objetivos y estrategias diseñados en conjunto con las personas acompañadas, sus referentes vinculares y el equipo interdisciplinario interviniente.

"El Acompañante Terapéutico opera como potenciador y facilitador de la construcción de proyectos de vida saludables, inserción o reinserción social, en la rehabilitación, prevención de posibles recaídas, identificación y anticipación de situaciones de riesgo, en la vinculación social de las personas, promoviendo la participación activa de éstas en la toma de decisiones sobre su tratamiento y su vida en general, en el marco de un abordaje psicosocial, cotidiano, comunitario e interdisciplinario", dijo.

Sobre los proyectos presentados en el municipio mencionó los siguientes:

* Hace 3 años: Acompañamiento emocional de las mujeres embarazadas, en duelo perinatal, discapacidad, y posparto.

* Recientemente: La realización de una base de datos que abarque a todos los AT y al que puedan acceder las obras sociales, los familiares en búsqueda, y los profesionales médicos para encontrar al acompañante idóneo para el caso que lo requiera. No todos los AT están capacitados para cualquier acompañamiento. Esta base de datos sugiere curriculum vitae comprobable, especialización y seguimiento de casos por los profesionales del equipo interdisciplinario, ideal para ser incorporado a Salud Mental a través del Hospital Eva Perón o en las diferentes CAPS del distrito.

* Aún no presentado: Avalado por el poder Judicial y los profesionales Técnicos AT de la provincia de San Luis donde les han otorgado un departamento exclusivo de Acompañamiento Terapéutico Judicial.

* Por último: Inclusión e integración del Acompañante Terapéutico en la mesa de Discapacidad y la creación del observatorio de discapacidad (que ya existe en Bahía Blanca) donde se debaten problemáticas y resuelven situaciones de diferente índole con profesionales médicos, trabajadores sociales, concejales, psicólogos y abogados, respetando la importancia del AT, sus aportes y opiniones. Dicho sea de paso, han enviado un escrito desde el CD de Bahía Blanca avalando este proyecto.

Sobre la Ley Provincial de AT, dijo que el proyecto responde a la necesidad de regular la práctica del acompañante terapéutico en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El fin es otorgarle legitimación y acreditación formal a una actividad que se viene desarrollando con gran eficacia -desde hace tiempo- dentro del sistema de salud, pero sin una consecuente inscripción institucional.

Como antecedentes de proyectos de ley que regulan la figura del acompañante terapéutico, es posible mencionar, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007), las leyes sancionadas en las provincias de San Luis (III-0599-2007), San Juan (ley 7988 que modifica la ley 7697) y el proyecto de ley en la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, en Río Negro y Ushuaia, por ejemplo.

La figura del acompañante terapéutico se presenta como un recurso de creciente valor en el tratamiento de varias enfermedades y trastornos, integrándose al trabajo inter y transdisciplinario en salud.

Es decir, que el acompañamiento pensado como dispositivo se integra en una perspectiva de trabajo interdisciplinario que amplía los modelos tradicionales de asistencia de pacientes.

El aumento de la demanda de este dispositivo, con más de 40 años en el país en el tratamiento de diferentes patologías, y la gran y diversa oferta de cursos de formación de AT, hacen necesario pensar en delimitar de manera clara y precisa la acreditación, y ejercicio profesional del acompañante terapéutico como un agente de salud capacitado para aliviar y contener las ansiedades, angustias y desequilibrios psíquicos de los pacientes.