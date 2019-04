“Sí, voy a pagar el asado que prometí”, dijo Leandro Lacunza, el goleador de Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Voy a hacer un gol”, le dijo el viernes Leandro Lacunza a La Nueva.

Lo escuchó Ezequiel Vidal, quien antes de largar la carcajada, le aclaró: “si ocurre ese aborto de la naturaleza, me pagás un asado”.

“Lacu” le marcó dos a Chacarita, Olimpo ganó 2-1 y en el plantel son todas sonrisas y buena onda.

Minutos después del triunfazo frente al “funebrero”, el lateral puntaltense, ahora devenido a volante, sonrió cuando “fue obligado” a grabar otro video y a seguir con la historia que él mismo había iniciado.

“Sí, voy a pagar el asado que prometí. Por esa nota me volvieron loco en el vestuario”, señaló el ex capitán olimpiense, quien además aclaró: “quieren que invite a todos, ni loco. A más de diez no, que son los que entran en la casa de la `Pulga' en Grünbein”.

El dato

87

Presencias. Son las de Lacunza con la casaca de Olimpo en Primera de AFA, B Nacional, Copa Argentina, Primera local y Reserva de AFA. Los que le marcó a Chacarita son los dos primeros que hace con estos colores.

Mirá el video: