Video: "Vamos a luchar y a dar batalla hasta el final", dijo Marcelo Argüello tras el triunfo de Olimpo

Desde su entrega, Marcelo Argüello generó chances y forzó un montón de veces el error ajeno en el triunfo de Olimpo ayer ante Chacarita, por la 22ª fecha de la Primera B Nacional.

"Dimos una muestra de carácter, eramos conscientes de que teníamos una posibilidad linda de demostrarnos que podemos. Hoy teníamos que hacer valer nuestra localía y nuestra gente", dijo el delantero santafecino.

Pese a no contar con chances claras para marcar, el punta se las ingenió para ser importante en el andar del equipo de Marcelo Broggi, presionando a los centrales, haciendo "sucia" la salida del fondo de Chaca y aguantando la pelota para la llegada de los volantes.

"Obviamente que quiero hacer un gol, pero del lado que me toque, si tengo que pelear y luchar también lo voy a hacer. Sino me toca marcar y ganamos, prefiero esto último. Me voy contento porque ganamos", contó.

Luego del histórico triunfo conseguido en Santiago del Estero, ante Mitre, ayer Olimpo consiguió, por primera vez en el certamen, sumar dos triunfos consecutivos.

"La principal motivación fue después del primer tiempo en Santiago. El técnico dijo 'si vamos a morir, vamos a morir de pie; luchando'. Se dio aquel segundo tiempo y este partido. Creo que no vamos a morir, vamos a luchar y a dar batalla hasta el final. Confiamos en nosotros más que en nadie", se ilusionó Argüello.

