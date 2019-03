Sportiva aceleró y aseguró el triunfo y el punto bonus en el debut

Ignacio Payero (Sportiva) consigue el segundo try bahiense. Fotos: Jano Rueda.

A pesar de los albitajos, Sociedad Sportiva no dejó escapar la victoria frente a Uncas de Tandil, en su debut en el Clasificatorio del 11º Regional Pampeano de rugby.

En La Carrindanga el local concretó 7 tries, con hat trick del centro Manuel Santos, para el triunfo por 51 a 31.

En un encuetro en el que ambos equipos apostaron por la dinámica, Sportiva comenzó mejor a partir de aprovechar los errores del rival y de recuperar pelotas. El paso al ataque fue instantáneo y así Las Palomas explotaron el ancho del campo, llegaron al try y se acomodaron 24-3 en la primera media hora (tries de Ignacio Payero, Fermín Santos, un try penal y aciertos con el pie de Manuel Santos).

Sin embargo, una gran tarde del apertura Tomás Alvarez con el pie (11 puntos) y para romper con destreza la primera línea de defensa, le permitió a Uncas avanzar y poner a sus delanteros en juego.

Tomás Bermúdez reemplaza a Rocco Bellingeri (pasó a La Plata RC) en el puesto de fullback en Sportiva.

Aprovechando cuatro penales de Sportiva en los primeros 20m del complemento, la visita se acercó con dos tries (32-31 a los 64m.), el último de una pelota surgida en un maul.

Pero en el peor momento de Sportiva, los hermanos Santos volvieron a conectarse y fueron la llave para ubicar la pelota en 22 rivales. Porque, sumado al control de pelota del pack para jugar con ventajas, el apertura y el centro gestaron una ráfaga de tres tries en 9m. (2 de Manusa y el restante de Felipe Arza, más 2 conversiones de Ignacio Ficcadenti).

Con ese volumen de conquistas (25 puntos de Manuel Santos), Sportiva recuperó la diferencia de 3 tries y aseguró el punto bonus que lo ubica como uno de los líderes en el arranque.

No estuvo lejos

Argentino cayó en su debut en el Clasificatorio. En condición de visitante cedió ante Comercial, tercero del TRP A 2018, por 24 a 14.

Acaso por la tensión del estreno en la nueva categoría, el azul se condicionó con fallos en el arranque del partido. Si bien tuvo la pelota y alguna chance de try en los 20 iniciales, el local se cobró cada infracción bahiense con penales, para subir en el marcador (14-0).

Juan F. Cantarelli aportó los puntos de Argentino.

Una vez que el equipo bajó las pulsaciones, pudo poner la pelota en campo rival y con un penal y un try de Juan Ferrino Cantarelli redujo la brecha (14-8 en el entretiempo).

En el segundo período el trámite fue parejo, aunque con el de Sierra de los Padres controlando la victoria parcial. Cantarelli sumó otros dos penales y Argentino bien pudo traerse un bonus defensivo, pero en una de las últimas hubo chance de palos para el celeste, que amplió las cifras.

Resultados

Sporting y San Ignacio comenzaron con el pie derecho en el Clasificatorio del Regional Pampeano.

El marista se impuso como local a Los Cardos 27 a 0, con punto extra, mientras que SIR le ganó a Universitario de Mar del Plata 30 a 18, también como anfitrión y con bonus, en partido arbitrado por el bahiense Federico Fioravanti.

Mañana completarán la programación Mar del Plata-Biguá, 15.30.

Próxima fecha

La segunda del Clasificatorio se jugará el próximo fin de semana, de manera desdoblada.

Argentino hará su debut en nuestra ciudad el sábado 16, cuando reciba a Sporting, mientras que Sociedad Sportiva visitará a Universitario (M) el mismo día pero a las 13.30, ya que en esa jornada también se presentará como local el M18 marplatense.

Uncas-Comercial y Los Cardos-Mar del Plata Club jugarán el sábado y San Ignacio-Biguá el domingo.

Intermedia: resultados

Sociedad Sportiva goleó hoy a Uncas 97-12, en el regreso de la categoría Intermedia al programa del Regional Pampeano. En Mar del Plata hubo derrota de Argentino frente a Comercial por 45-21.

Además, San Ignacio 29-Universitario 10 y Sporting 45-Los Cardos 0.

Cayó la URS en Santa Rosa

El seleccionado de Menores de 18 años de la Unión de Rugby del Sur perdió hoy ante Entre Ríos por 21 a 15, en su debut en la zona Ascenso del Argentino M18. El partido se jugó en el club Santa Rosa RC.

El sábado venidero la URS visitará a San Juan, que hoy igualó ante Oeste en 25 como visitante. Además, Noreste 30-Chubut 19 y Uruguay 22-Santiago del Estero 17.