Dujovne viaja a Estados Unidos para reunirse con la directora del FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá la semana próxima con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, en una visita a los Estados Unidos que incluirá una agenda energética que le permitirá reunirse con potenciales inversores en Vaca Muerta.

Fuentes oficiales informaron que la visita del ministro comenzará el lunes en Houston con una primera etapa que realizará acompañado por el secretario de Energia, Gustavo Lopetegui, en lo que se considera el corazón de la industria global de hidrocarburos no convencionales.

Allí, ambos funcionarios participarán de un almuerzo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) que reunirá los principales inversores de la industria y ante los cuales Dujovne será el principal orador para describir los proyectos que el Gobierno encara para el desarrollo masivo de los recursos de Vaca Muerta.

También el lunes, Dujovne y Lopetegui realizarán una visita al campus de ExxonMobil, la mayor petrolera estadounidense, y mantendrán reuniones con distintos participantes del sector privado como Excelerate Energy, Geopark, y Spectrum, entre otros.

Al finalizar la primera jornada de la gira, Dujovne encabezará un evento coordinado por el Instituto Baker de la Universidad Rice, ante un grupo de profesionales, académicos y ejecutivos del sector.

El martes, el ministro se reunirá con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, y tras ese encuentro hará lo propio con el director Ejecutivo International Energy Agency, Fatih Birol, y ejecutivos de las empresas Chevron, Shell Oil Company, Americas Total, Cheniere Energy y Petronas.

En la continuidad de su viaje, Dujovne tiene previsto para el miércoles mantener en la ciudad de Washington un desayuno de trabajo con empresarios, inversores y oficiales del gobierno estadounidense en el think tank CSIS, dos semanas antes de que el organismo multilateral defina el desembolso de un nuevo tramo de US$ 10.700 millones del préstamo stand by.

Posteriormente, el ministro se entrevistará con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

El jueves, en la última jornada oficial del viaje, Dujovne se reunirá con Lagarde y con el secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos y candidato a la presidencia del Grupo Banco Mundial, David Malpass. (Télam y NA)