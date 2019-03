MotoGP: Marc Márquez estableció un nuevo récord de circuito en la segunda práctica en Qatar

Muy apretada resultó la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Qatar, la primera cita de la temporada 2019 de MotoGP. Los 9 primeros pilotos quedaron dentro del mismo segundo, y los 3 mejores por debajo del 1m 54s.

El más destacado fue Marc Márquez (Honda Team), quien estableció un nuevo récord para el Circuito Internacional de Losail. El piloto español, ganador de los últimos 3 Mundiales, bajó a 1m 53s 380/1000 la vuelta más rápida para el trazado asiático.

Otro español, Maverick Viñales (Yamaha MotoGP), quedó a casi medio segundo de Márquez, mientras que el australiano Jack Miller (Alma Pramac) realizó el tercer mejor tiempo y se erigió como la mejor Ducati, justo por delante de la DesmosediciGP oficial del italiano Danilo Petrucci (Team Ducati).

Nuevamente se destacó el novato francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), autor del quinto registro de la tarde. En tanto, el español Jorge Lorenzo (Honda Team) cayó del 2° al 11° puesto y Valentino Rossi (Yamaha MotoGP), del 1° al 17°.

Mañana, a las 9:15, irá la tercera práctica, y desde las 13:20, la cuarta. Posteriormente, a partir de las 14, se disputarán las tandas de clasificación.

🔥 @marcmarquez93 sets fastest ever Losail lap to take Friday spoils



Reigning World Champion fastest from @mvkoficial12 and @jackmilleraus as big names finish outside the top ten in a phenomenal FP2 session in Qatar#MotoGP | #QatarGP 📰 https://t.co/JAgAD6LVuN pic.twitter.com/9bHyviPW54