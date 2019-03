¿Por qué no deberías tomar Ibuprofeno antes de correr?

La toma de ibuprofeno o paracetamol, o cualquier analgésico en general, se ha convertido en una práctica relativamente fácil y frecuente.

En ocasiones, dicha toma se realiza con una finalidad clara: acabar con el dolor. Sin embargo, en cuanto al deporte se refiere, no son pocos los deportistas que echan mano de un analgésico de forma “preventiva”.

Entre ellos, el ibuprofeno es el rey indiscutible por ser el más conocido y fácil de encontrar, pero hay muchos otros de uso común.

Sin embargo no deberías usarlo antes de salir a correr porque algunos estudios han demostrado que la toma de antiinflamatorios puede provocar de forma directa un daño gastrointestinal.

Al menos así lo sugirió un estudio publicado en 2012 en el Medicine & Science in Sports & Exercise, en el cual se comparó el efecto de la toma de ibuprofeno antes del ejercicio frente a no tomarlo.

Según sus resultados la combinación de ambos (ibuprofeno y ejercicio) provocaba un aumento mayor de los marcadores de daño intestinal.





Por otro lado, aunque la creencia popular entre los deportistas afirme que la toma de antiinflamatorios puede evitar molestias posteriores al ejercicio, reducir el daño muscular e incluso mejorar el rendimiento en la carrera, diversos estudios han llegado a la conclusión de que lo que se produce es más bien lo contrario.

Por un lado, un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine que según sus resultados, las molestias musculares eran similares tanto si se tomaba ibuprofeno como si no, y los valores de las enzimas que expresan el daño muscular en sangre eran mayores en aquellos que tomaron ibuprofeno. En otras palabras, el ibuprofeno puede provocar mayor daño muscular al correr, y no al revés.

Otro estudio publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise llegó a una conclusión similar, esta vez estudiando el naproxeno (otro tipo de antiinflamatorio): la toma de fármacos antiinflamatorios no reduce el daño muscular.





Finalmente, en un estudio publicado en el British Medical Journal en 2013, se estudió la mejora de rendimiento en corredores de la maratón y media maratón de Bonn (Alemania), y los posibles efectos adversos si se tomaban analgésicos previamente a la competición. Según sus resultados, la toma de antiinflamatorios no evita el abandono de la carrera, aumenta la queja de molestias estomacales e incluso aumenta el dolor muscular y articular posterior a la carrera.

De hecho, en este mismo estudio se llegó a la conclusión de que el analgésico que más efectos adversos provocaba era la aspirina (87%), seguida por el ibuprofeno (52%).

Fuente: Palabra de runner y La Nueva.