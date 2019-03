Para los afiliados a ATSA fue un carnaval de risas y alegría

“El viaje a Entre Ríos fue una experiencia nueva como destino, con 7 días maravillosos. En el trayecto a Concordia, primera parada, visitamos el Palacio San José con visita guiada; luego nos alojamos en un hotel céntrico, con pileta, en Concordia, y recibimos una atención excelente, además de disponer media pensión con desayuno y cena", dijo Roxana Modarelli, a cargo de la secretaria de Turismo de ATSA, Seccional Bahía Blanca.

El paseo también incluyó un city tour para visitar sitios emblemáticos como el Castillo San Carlos y la costanera.

"La costanera recuperó todo su esplendor luego de verse desbordada por el agua. Nos tocaron días de mucho calor y la gente disfrutó al máximo", señaló.

Las visitas incluyeron, además, un día en las termas de Ayouí, y el hermoso complejo termal con toboganes, y otro en las termas Vertientes, que también cuenta con piletas de agua fría.

"Las piletas se aprovecharon en su totalidad, tanto los hidromasajes, chorros de agua, como los toboganes y demás espacios verdes del lugar. En éstas últimas disponíamos de un almuerzo incluido y pasamos un día espectacular", remarcó Modarelli.

Entre tanto trajín que tuvo el contingente compuesto por 55 personas, más 2 choferes y la coordinadora Mirta González, hubo un día libre, donde la mayoría optó por visitar la playa Las Palmeras, en la costa del río.

"La frutilla el postre en Concordia fue una noche de Peña, donde pudimos disfrutar, en la vereda y en la calle, de los bailes típicos con música folklórica y entrerriana (chamamé)", dijo.

"Nos tocó un grupo variado en edades, con familias, matrimonios, niños y algunos jubilados de ATSA. Personas muy cordiales y alegres, donde todos disfrutamos de los distintos lugares", reveló Modarelli.

El regreso contempló una parada en Gualeguaychú, aunque el tiempo no acompañó.

"Pudimos recorrer la ciudad y realizamos una navegación por el río, pero la lluvia intensa suspendió la jornada de carnaval y nos quedamos con las ganas. Un lindo motivo para reprogramar y poder volver (risas)", puntualizó.

"Sí tuvimos la suerte de sacarnos fotos con bailarinas y nos pusimos sus trajes con plumas. En Concordia también empezaron a organizar el carnaval, por lo que tuvimos la visita de algunos representantes con comparsas y reinas, quienes recorren los hoteles de la ciudad. Una visita muy linda", finalizó.

Uno de los pasajeros que viajó y contó su experiencia fue Verónica Méndez.

"Fue una viaje hermoso, muy lindo. Me acompañó mi hija (Francesca) y la pasamos bárbaro, porque no conocía nada. Me sorprendió el clima, la vegetación y la amabilidad de la gente, además de algunos sitios como el Castillo San José. Ya estoy planificando para volver el año que viene", dijo Méndez.

El siguiente viaje

Será el 18 de abril. Salida al clásico destino Tierra Santa en Capital Federal. Alojamiento en el Hotel Vedra, con 3 días y 3 noches.