Bahía Basket y Olímpico se juegan mucho más que un partido de Liga

La acción de la Liga Nacional de básquetbol volverá a situarse en nuestra ciudad esta noche, con motivo del partido entre Bahía Basket y Olímpico de La Banda.

El duelo dará comienzo a las 20:30, se llevará a cabo en el Osvaldo Casanova y será dirigido por Cristian Salguero, Daniel Rodrigo y Sebastián Moncloba.

En principio, significará el regreso a casa tras una gira que resultó positiva, con dos victorias (Boca e Hispano) sobre tres presentaciones (derrota en Obras).

Además, será un duelo vital en las aspiraciones de ambos equipos de escapar a la zona baja de la tabla, ya que el elenco bandeño se ubica 15º con registro de 10-14 y Bahía permanece un escalón más abajo, con 9-15. En La Banda, el conjunto de Adrián Capelli se impuso por 80 a 75.

Y también implicará el debut como entrenador en jefe de Martín Luis, ya que Sebastián Ginóbili viajó a Estados Unidos para estar presente en el acto de retiro de la camiseta 20 de su hermano Emanuel, por parte de San Antonio Spurs.

"Hace un mes que Sepo me dijo que iba a dirigir yo este partido. Será cuestión de mantener la rutina del día a día, así que en ese sentido no cambia. Es una linda experiencia, cuando me enteré realmente era algo que tal vez no me imaginaba que podía llegar a pasar en la temporada pero tampoco trato de extra limitarlo o de quedarme en eso. Voy a tratar de colaborar con el equipo como hago siempre, de ayudar a los chicos en lo que sea necesario, de estar muy atento al partido y después al otro día tener que volver a editar, a entrenar con Liga de Desarrollo, con los chicos y volver a formar. Entonces, lo voy a disfrutar mucho pero sin quedarme en esa situación en particular", contó el ex DT de Pacífico.

En ese sentido, se dará un hecho al menos llamativo: Martín Luis estuvo anoche al mando del cuerpo técnico en el partido de Liga de Desarrollo, hoy será el principal responsable en el banco de Liga Nacional y mañana estará al frente del equipo que haga su debut histórico en la segunda división del básquetbol local.

"Sí, me tocan las tres categorías, pero el trabajo sigue y las cosas continúan y la misma dedicación o trabajo o pasión que le pongo a Liga de Desarrollo que soy el técnico se la voy a poner mañana (por hoy) a la Liga y cuando acompaño a Sepo y la misma dedicación al torneo de Segunda. Porque me gusta hacerlo y si tuviese que dirigir preinfantiles lo haría de la misma manera porque me gusta el básquet en general. Me lo tomo de esa manera", añadió Martín Luis.