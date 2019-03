Quiere armar un grupo comando para combatir los robos en un barrio de Punta Alta

Un usuario de la red social Facebook busca “personal masculino para armar un grupo comando” que combata los robos en un barrio de Punta Alta, según publicó hoy elrosalenio.com.ar.

“Basta de robos, son los mismos de siempre. Enterremos a las escorias que tenemos”, dice otra parte del mensaje, del que se publicó una captura de pantalla.

De acuerdo con el portal, el vecino hizo esa convocatoria porque está cansado de los robos en el barrio Nueva Bahía Blanca y no quiso dar su nombre para proteger a su familia.

“Hace un año me desvalijaron la casa. Presenté pruebas y di nombres y lugares de dónde estaban mis cosas, pero nunca tuve respuesta. La jueza dijo que no eran pruebas suficientes —se quejó el hombre—. Me cansé. Hay que agarrarlos y darles su merecido. No tienen códigos, son del mismo barrio y la gente tiene miedo de denunciar. Yo no.”