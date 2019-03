Saavedra: una mujer denunció por acoso sexual al director de la Unidad Penitenciaria Nº 19

Una agente penitenciaria de la Unidad Nº 19 de Saavedra denunció públicamente por acoso sexual al director de la cárcel, Jorge Maidana, en una entrevista que emitió el noticiero Telefé Noticias. Según dijo, su superior la trataba de tal forma que muchas noches sintió “miedo de ser violada”.

Se trata de Carina Andrea Morales, quien fue entrevistada por Miki Lusardi para el informe “Machos con pistola”, destinado a difundir la violencia física, psicológica, sexual y económica que sufrieron mujeres por parte de sus superiores en distintas fuerzas.

Según Morales, llegó a la cárcel saavedrense en septiembre y Maidana -quien era subdirector- la trató “como un caballero”. Sin embargo, remarcó, la situación cambió por completo dos meses después.

“Se convirtió en un acoso cada vez peor. Me decía: 'las cosas que le metería a ese culo' o 'las cosas que te haría', o 'te ataría a una cama y te haría... cosas'. Al principio lo podía sostener, me sentía muy fuerte, pero después no lo pude sostener más”, dijo.

“Entonces lo tuteé, lo dejé de respetar, diciéndole '¿cuántas veces te voy a decir que no?”, añadió.

Según Morales, le advirtió a Maidana que podía hacer trascender el acoso, a lo cual él le habría respondido que tiene la posibilidad de acceder a su legajo y averiguar su dirección.

“Voy una noche, te pego un tiro en cada pierna y vos no caminás más”, le habría dicho Maidana, según el testimonio de la mujer.

El testimonio de Morales se puede ver y escuchar a partir del minuto 4:52 del video.

Aclaró que el superior nunca la llegó a tocar, pero que muchas veces sintió miedo de sufrir agresiones físicas o ser violada.

“Tengo la sensación como si me hubiese violado. Hoy en día tengo ataques de pánico; hay noches que no duermo. Me despierto a las 3 de la mañana, o 4, y no duermo más. Mucha angustia. Logró el pánico y el miedo”, dijo.

La mujer dijo que le dio mucho pánico que, pese a saber que ella podría estar grabándolo, Maidana insistiera con el presunto acoso sexual y amenaza.

También refirió que a partir de estos hechos obtuvo licencia por motivos psiquiátricos, pero luego una junta médica dictaminó que debía volver a trabajar.

“Les dije que había denunciado al director, pero no les importó y me mandaron a trabajar en tareas diurnas”, reveló.

Poco después volvió a su casa.

“Lo más injusto es que, pese a tener un legajo impecable, estoy como lo que vulgarmente se podría llamar 'un cachivache' -declaró en la entrevista-. Estoy como un agente que no va a trabajar, que da problemas al sistema... y lo más injusto es que él está actualmente como mi director y yo en mi casa sin trabajar y sin protección del Estado, de la Justicia, para mis hijas”.

Por último, pidió que la Justicia la investigue tanto a ella como al denunciado.

“A mí se me está investigando, pero a él no. Siento mucha indignación, porque él sigue como director y yo en mi casa con 'carpeta' (médica)”, finalizó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas