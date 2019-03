Copa Argentina: “No nos conocen, este equipo jamás sale a defenderse”, dijo el DT de Villa Mitre

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Enviado a Santa Fe

Partidazo de Villa Mitre, triunfo histórico y el “padre de la criatura” sentado en un rincón del vestuario visitante (el que ocupó el tricolor) mientras su pupilos festejaban.

--¿Por qué lo ganaron?, fue la primera pregunta para el DT Carlos Mungo

--Villa Mitre hizo lo que tenía que hacer, fue ordenado, no tuvo fisuras y realizó un primer tiempo excelente. En esa etapa salió todo lo que habíamos planificado, presionar cuando podíamos y no darles espacios a los jugadores más desequilibrantes de ellos. Atacamos en los momentos justos y, si al descanso nos íbamos con algún gol más, no iba a estar mal.

--No hubo diferencias de ningún tipo entre un equipo de Primera y uno del Federal A

--Si los jugadores de Villa Mitre confiaban en sus condiciones, en lo que hacen día a día, pelear para ganar el partido iba a ser posible. Sorprendimos a Newell’s, con juego, actitud y coraje.

--Un equipo de hombres venció a un rival que anímicamente no está bien, Newell’s deambuló en la cancha.

--Newell’s estuvo perdido porque se encontró con un rival que fue al frente y no lo dejó gravitar. Lo llevamos a hacer el juego que nosotros queríamos, sin defendernos nio colgarnos del travesaño, como muchos creían, como esa publicidad de TyC Sports que no nos gustó nada.

--Para el que no la vio: el spot hacia referencia a que Villa Mitre iba a cruzar un colectivo en el área para impedir los ataques de Newell’s.

--Nos dolió que se opine así, porque el que conoce a este equipo, sabe que nunca sale a defenderse, y en ninguna cancha.

--¿Te sentís orgulloso de que haya salido bien el partido más importante de tu vida como entrenador?

--Al jugador siempre le digo lo mismo: yo me siento representado por ellos dentro de la cancha. Cuando ves lo que hicieron hoy (ayer), con las ganas que jugaron, cómo ganaron, y lo que hicieron, te reconforta.

“Estos partidos son lindos para jugarlos, aunque ellos ya saben que el martes hay que poner la cabeza en el Federal. Este triunfo fue importante, pero el objetivo más importante que perseguimos en nuestro torneo, así que a descansar y a cambiar el chip.

--En Villa Mitre se viene al estatua a Mungo. ¿Dónde la querés, en el estadio o en la sede?

---Ja,ja… La estatua tiene que ser para los jugadores. Yo vine a trabajar, aunque quiero que los hinchas sepan que en este club estoy contento y muy cómodo.

“Gracias a los casi 2000 simpatizantes que nos vinieron a alentar. Pienso en la situación económica del país, en lo difícil que está todo, y acá en Santa Fe hubo gente que vino hasta de Ushuahia. No soy hincha, pero ver el sentido de pertenencia del seguidor de Villa Mitre y si o si te hace sentir orgulloso.