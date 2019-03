Gernika sorprendió a VRAC, con bahienses de un lado y del otro

Gernika (País Vasco) dio la nota en la dicimonovena fecha del torneo profesional español de rugby, al igualar frente al puntero VRAC (Valladolid) en 27, como visitante.

Fue la sorpresa de la jornada, ya que Gernika marcha último (12º) y VRAC llevaba una racha de 16 triunfos consecutivos.

En ambos equipos hubo participación bahiense. En el local jugó Federico Casteglioni como segundo centro (no sumó puntos), mientras que en la visita fueron titulares Bruno Mercanti (hooker) e Imanol Zelaya (ala). A los 52m ingresó Mateo Bast y también hubo un try del ex Santa Rosa RC, Facundo Epinal.

En el seno del puntero se habló de “exceso de confianza” para explicar este empate a falta de tres fechas para que concluya la fase clasificatoria.

Del lado de Gernika se lamentan de no haber podido asegurar el triunfo, ya que a un minuto del final ganaban 27-24.

Hubo un penal a favor del puntero, que los albiazules decidieron asegurar a los palos en lugar de buscar el try.

Ciccioli debutó en el Pro14

El pilar Marco Ciccioli concretó hoy su debut en la liga Pro14 (Copa Guinness) con Zebre, en la derrota frente a Munster (Irlanda) por 31 a 12 como visitante y por la decimoctava fecha.

El bahiense ingresó a los 58 minutos y no sumó puntos.

La franquicia de Parma llevó muy bien el partido ante el escolta del grupo. Abrió el marcador y lideró hasta quedarse con el triunfo parcial en la primera etapa por 12-5.

En el complemento Munster logró igualar en 12 a 20m de final y pasó al frente (17-12) cinco minutos después.