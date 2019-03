Paul McCartney recorrió en bicicleta la Costanera Sur de Buenos Aires

El ex Beatle Paul McCartney, que se presentará mañana por cuarta vez en la Argentina con un show en el Campo Argentino de Polo, recorrió hoy el predio de la Reserva Natural de Costanera Sur en bicicleta, acompañado por algunos allegados.

En la cuenta de Twitter de Calico Skies Radio, un programa radial argentino dedicado a Paul McCartney, se puede ver al ex Beatle subiéndose a una bicicleta para recorrer la Reserva junto a colaboradores.

El músico y cantante llegó a Buenos Aires en la madrugada del jueves, luego de tocar la noche del miércoles en Santiago de Chile. El viaje lo hizo a bordo de un avión privado.

En su cuarta visita a la Argentina, en el marco del tramo sudamericano de su gira "Freshen up Tour", McCartney presentará "Egypt Station", su ultimo disco solista lanzado en 2018.

A lo largo de casi tres horas de show, el ex Beatle no sólo abordará los cortes de difusión de su último trabajo, sino que además recreará grandes éxitos de su carrera solista, como "Band on the run" y "Live and let die", y repasará los clásicos del célebre cuarteto de Liverpool, sin dudas uno de los momentos más esperados y celebrados por sus millones de fans en todo el mundo.

El debut de esta gira por Sudamérica se produjo anoche en Chile y, luego del show en el porteño Campo Argentino de Polo, continuará el 26 y 27 en la ciudad brasileña de San Pablo, y cerrará el 30 en Curitiba.

Se tratará de la cuarta visita del músico y cantante al país, luego de su primera incursión en 1993 y sus posteriores arribos en 2010 y 2016, con el Estadio de River Plate como escenario en los dos primeros casos y el Estadio Único de La Plata, en el último.

Al igual que en sus dos últimas visitas, McCartney estará acompañado por Rusty Anderson, en guitarras; Brian Ray, en guitarras y bajo; Abe Laboriel Jr., en batería; y Paul "Wix" Wickens, en teclados, único integrante que también fue parte de la banda en 1993. En esta gira, se suma una sección de vientos a cargo de una agrupación llamada Hot City Horns.