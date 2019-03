Finaliza la campaña “Mujer, hacete un PAP”

Hasta mañana se desarrolla la campaña “Mujer, hacete un PAP”. La iniciativa es gratuita y no es necesario solicitar turno en forma previa.

Las mujeres deberán acercarse con su libreta sanitaria ya que también se completarán los calendarios de vacunación.

Quienes tengan entre 19 y 45 años deberán presentar la orden médica correspondiente.

Puntos de atención:

Hospital Municipal

De 8 a 13, ingreso por calle Bravard (1º piso pasillo F).

Hospital Penna

De 9 a 13, ingreso por Láinez 2401 (Pasillo 5).

Centro de Salud 9 de Noviembre, Leopoldo Marechal 1712

Mañana desde las 8.

Centro de Salud Leonor Capelli, Lautaro y Paul Harris, Ingeniero White

Mañana de 8 a 12.

Centro de Salud Norte, Vieytes 2700

Mañana desde las 8.

US Aldea Romana, Los Adobes 424

Mañana de 8 a 12.

US Boulevard San José, Reconquista 3084

Mañana de 9 a 12.

US Colón, O’higgins 1637

Mañana de 8.30 a 13.30.

US Grünbein, La Rioja 5700

Mañana de 8 a 12.

US Noroeste, Líbano 589

Mañana de 8 a 12.

US Pedro Pico, Misiones 754

Mañana de 9 a 12.