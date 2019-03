Sobres en la Bonaerense: condenaron a prisión ocho exjefes policiales

Ocho ex jefes policiales acusados de conformar una red de recaudación y distribución de dinero ilegal fueron condenados hoy por el Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata.

Así, este miércoles, la justicia platense condenó a cuatro de los ocho exefectivos por el delito de "recepción de dádivas en concurso ideal con asociación ilícita", mientras que a los otros cuatro, por el delito de "entrega de dádivas en concurso ideal".

Los condenados por el primer delito fueron el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini (5 años y 8 meses de prisión), quien le seguía en el cargo, Rodolfo Daniel Carballo (4 años y 10 meses); el ex secretario de la seccional, Walter Skaramowsky (4 años y 6 meses), y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck (3 años y 6 meses de cárcel).

Los otros cuatro condenados por el delito de "entrega de dádivas en concurso ideal" fueron: el ex jefe de la comisaría segunda de La Plata; Sebastián Velázquez (3 años y 8 meses); el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca (4 años); el de Villa Elisa, Raúl Frare (3 años y 4 meses), y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz (3 años y 6 meses de cárcel).

En tanto, un noveno policía que estaba imputado en la causa que investigaba el hallazgo de 36 sobres con dinero dentro de la Jefatura Departamental La Plata proveniente de coimas, Juan Retamozzo, de la seccional cuarta, fue absuelto.

La causa comenzó a investigarse el 1 de abril de 2016 y los policías habían sido desafectados de la fuerza. En la misma causa también estuvo imputado el ex comisario Federico Máximo Jurado, quien en enero de 2017 apareció muerto en la celda que estaba preso en la Unidad Penitenciaria N°9. (NA)