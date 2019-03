El ex futbolista internacional que cuidará del plantel de Bahía Basket

Por Ricardo Sbrana / rsbranar@lanueva.com

Enviado a Córdoba

(Nota publicada en edición impresa)

Bahía Basket concretó en Córdoba el estreno de su nuevo kinesiólogo. No, no es alguien proveniente del ámbito del básquetbol sino de un ex futbolista de trayectoria internacional.

Se trata del licenciado en kinesiología y fisiatría Fernando Cafasso, nacido en Jacinto Arauz (36 años), ex lateral izquierdo en Newell’s y en el fútbol de Italia, Grecia, Rumania y Paraguay.

“Ahora me encuentro, desde otro deporte, enfocado en la salud de los chicos. Es una hermosa posibilidad de crecer como profesional, como kinesiólogo”, afirmó Cafasso.

El futbolista se inició en Villa Menguelle, un club centenario de su ciudad natal. Desde allí pasó al Newell’s, siendo dirigido por El Tolo Gallego y con compañeros como Ignacio Scocco, Mauro Rosales, Jairo Patiño, Fernando Beluschi y Jorge Bermúdez, entre otros. También jugó en Atlético Tucumán, Tiro Federal (Rosario), Aldosivi, Guaraní (Paraguay), Treviso (Italia), Ioniko (Grecia) y Bistrita (Rumania). Cerró su carrera en el ámbito de la Liga del Sur, con 4 años y medio en Tiro Federal y los últimos 6 meses de actividad en Liniers.

Atrás quedó una gran etapa.

“Bahía Basket es un club muy organizado, en el que intentamos brindarle todas la herramientas a los jugadores para que ellos puedan rendir como profesionales. Estamos con mucha comunicación con el profe (Rodrigo Mondino) y con el staff técnico, no sólo para estar cerca de los chicos que se lesionan sino también para evitarlas”, dijo Cafasso.

“Entonces, llevando estadísticas, haciendo evaluaciones y demás, intentamos reducir lesiones. Después, con en cualquier deporte, con aquellos que se lesionen, trataremos de que vuelvan lo más rápido posible y que estén en condiciones para rendir”, agregó.

Ocupa el lugar del bahiense Leandro Amigo, reconocido “fisio” de muchos años en Bahía Basket y, en los últimos años, en la selección argentina.

“Leandro fue profesor mío. Es un gran kinesiólogo. Me puso al tanto de los jugadores, del club. Y estamos en contacto permanente. El estuvo muchos años acá y lo tengo como referencia. Para aprender del club, de los chicos y de él, porque es un gran profesional”, concluyó.