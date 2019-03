Mamá desesperada pide a la Justicia fabricar su propio aceite de cannabis

Desde que nació Gian Franco tuvo que pelear por su vida y lo sigue haciendo con sus 11 años. Padece de parálisis cerebral y ya ha soportado tres operaciones del corazón y tres de intestino.

Su mamá, Natalia Pastor, ha realizado distintas campañas para tratarlo con células madre hasta que probó con el aceite de cannabis, algo que mejoró notablemente su calidad de vida.

Sin embargo, el tratamiento se vio interrumpido porque la comercialización de este aceite no está autorizada en nuestro país, ya que el cultivo de la planta de la que proviene, cannabis sativa, está prohibido.

El gobierno de Mauricio Macri autorizó en Jujuy un centro para la comercialización de este aceite y en Uruguay anunciaron que capitales españoles se dedicarán al cultivo y comercialización de aceite de cannabis.

Natalia no quiere estar fuera de la ley, es por ello que pide un recurso de amparo para que le permitan cultivar su propia planta de la cual extraer el aceite.

Tiene tres hijos -uno es mellizo de Gian Franco- y no cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar el costo de los aceites que además, no son fáciles de conseguir. Y al no habar un mercado libre, también le ha sucedido comprar la medicina y que se encuentre adulterada.

Para ella no fue fácil la decisión darle aceite de cannabis a su hijo; tuvo que vencer miedos y prejuicios, pero luego comprobó una notable mejoría.

“En el 2013 fue implantado con células madre en La Plata pero hace poco empezó con trastornos en el sueño, se quejaba toda la noche, no comía. Una chica me sugirió que me contacte con gente de General La Madrid, un municipio que es pionero en la lucha por legalizar el aceite de cannabis y ahí me contactaron con Alejandro, un cultivador de esa localidad”, dijo.

Ella también consultó a los doctores Marcelo Morante y Fabián Díaz, antes de tomar la decisión de probarlo con Gian Franco.

“Fue increíble. A los 5 días empezó a dormir, a comer más. Las gotas se me terminaron a los 30 días y volvió a los dolores cotidianos. Quise comprarlo y me vendieron gotas que tenían un 95% de aceite de oliva”, expresó con angustia.

“Yo quiero hacer todo legal, sé que a la agrupación Mamá Cultiva, les permitieron cultivar plantas de marihuana en sus domicilios a partir de un recurso de amparo. Eso necesito yo, un recurso de amparo para poder tener mi propia planta, porque hasta ahora dependo de que alguien me consiga”, añadió.

La ayuda

Alejandro Arbeo es un cultivador de marihuana para uso medicinal de General La Madrid, un distrito que ha comenzado una cruzada, con su intendente Martín Randazzo, para que se fabrique el aceite de cannabis en ese distrito.

“Hubo un caso muy conocido, de Ñato Aisaguer, que tenía cáncer de huesos y estuvo postrado durante meses sufriendo, hasta que comenzó a consumir el aceite de cannabis. Es por ello que el doctor Morante y el intendente Randazzo, impulsaron un Seminario sobre terapia cannábica y a partir de allí la creación del Primer Cultivo Nacional de Cannabis Medicinal”, dijo.

Natalia Pastor, mamá de Gian Franco, junto a Alejandro Arbeo, quien la asesoró y ayudó.

Entre otras cosas Arbeo mencionó que “somos una red de cultivadores que lo hacemos con un fin social, queremos ayudar a quienes lo necesitan y brindar capacitación. Ayudamos en la actualidad a 12 familias que están cultivando para hacer su propio aceite medicinal”, dijo.

Arbeo reconoció que la línea es muy fina entre quienes cultivan para el uso solidario y medicinal y quienes lo hacen con fines comerciales y de narcotráfico.

“Ayudar a personas que incluso no conocemos, ver los resultados y las mejoras en la salud, no tiene precio. Cuando la gente se entera de la mejoría de personas como Gian Franco, los prejuicios se rompen solos”, comentó.

Los dos piden que las autoridades se expidan y permitan el cultivo de cannabis para uso medicinal.

“En Argentina hay dos proyectos, uno de Jujuy, ya aprobado y otro de General La Madrid, que está un poco atrasado por la parte burocrática. Es un proyecto que ya fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante y serán cultivos in door”, dijo.

Hasta el momento, las empresas que se dedican a la comercialización de cannabis medicinal son extranjeras.

Por último Natalia Pastor mencionó que con el recurso de amparo, la obra social le podría proporcionar el aceite de cannabis, algo que le permitiría seguir el tratamiento.

Ley 27.350

Tratamiento. El tratamiento con cannabis medicinal empezó a aplicarse, finalmente, en hospitales de nuestro país gracias a la ley 27.350 sancionada en 2017. Sin embargo, el Programa Nacional a través del cual se aplica la legislación solo contempla el uso en epilepsia refractaria. Esta restricción a una sola patología, sumada a costos elevados y demoras burocráticas, genera reclamos por parte de ONGs, pacientes y médicos que plantean que la ley es ineficiente.

Aceite medicinal. Los pacientes acceden a los aceites mediante una petición de importación a la A.N.M.A.T. o por otros canales no-formales como autocultivo o compra a cannabicultores locales. Sin embargo, los aceites derivados de estas vías no siempre poseen las concentraciones necesarias y es dificil medir los estándares de calidad.

Jujuy. En febrero el Ministerio de Seguridad de la Nación firmó la habilitación del primer centro para elaborar cannabis medicinal en la Argentina. Funcionará en Jujuy y además de producción, se realizarán estudios científicos, medicinales y terapéuticos. Sin embargo, hay una demanda judicial de la diputada provincial Alejandra Cejas, quien pidió la inconstitucionalidad de la ley de creación de la empresa Cannabis Avatãra S.E. al sostener que tiene fines de exportación de droga para Estados Unidos.