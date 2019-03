Belén Hernández,  la bombera de Darregueira reconocida por su compromiso

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

María Belén Hernández integró la primera camada de mujeres que ingresó al cuartel de Darregueira. Lo hizo junto con otras 10 chicas, la mayoría compañeras de colegio.

"Fuimos todas juntas, de una. Eso hizo presión.No es que se había abierto una inscripción para cadetes. Nos surgió la inquietud , preguntamos si poodíamos hablar y hablamos las 11 juntas y de ahí surgió que podíamos empezar a ir", dijo.

Del grupo, solo tres se convirtieron en bomberas y, en la actualidad, Belén, de 32 años, es la única bombera activa del cuartel. No solo se quedó sino que se convirtió en un eslabón indispensable por su continua capacitación y compromiso con el Cuerpo Activo.

Durante el acto se reconoció a presidentas de distintas federaciones, directoras de escuelas de capacitación e instructoras.

Hoy es subencargada del departamento de socorrismo de la Escuela de Capacitación de la Federación Centro Sur, secretaria del departamento de socorrismo de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios e instructora en la escuela federativa. Además colabora con el departamento de Rescate Vehicular.

"Fue un proceso de aprendizaje, de a poco empezamos a compartir tareas y a colaborar con nuestros compañeros y después mediante el estudio nos convertimos en cadetes y en aspirantes hasta llegar a ser bomberas”, contó.

“El cuartel era mi segunda casa, era un lugar de pasada obligada. Colaboraba en lo que podía y siempre me sentí incorporada”, dijo.

Aseguró que la capacitación es constante, ya que hay que actualizarse de forma permanente porque los protocolos cambian.

"Mi familia siempre me apoyó. No sé si se han preocupado por el tema de los riesgos porque jamás me lo expresaron. No me limitaron en ese sentido, todo lo contrario. Siempre me alentaron”, mencionó.

La bombera fue invitada a Rosario, en el marco de la Apertura de las actividades de la Academia Nacional de Bomberos donde fue distinguida, en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) por el Presidente del Consejo de Federaciones Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

El reconocimiento se realizó “considerando que Belén, instructora del departamento de socorrismo de la Academia Nacional de Bomberos, a través de su compromiso y ejemplo es embajadora de la Política de Género con acento en la igualdad de oportunidades y de trato.

“Jamás me sentí discriminada por ser mujer y no puedo decir que algo me haya limitado. Al contrario, las capacitaciones me abrieron las puertas y siempre tuve apoyo y confianza”, aseguró.

“Obviamente eso trajo responsabilidades y mucha dedicación de tiempo. Algunos te dicen ¿no será mucho? Esto lo hace quien realmente lo siente”, dijo.

En el cuartel hay dos aspirantes que están estudiando para convertirse en Bomberas. Asimismo en la Escuela de Cadetes – que inició en 2017 en la localidad- hay muchas chicas anotadas y algunas están a un año de pasar a ser aspirantes.

“La exigencia es grande. Es complicado cumplir con todo, sobre todo para mujeres casadas y con hijos”, señaló.

Destacó la importancia del compañerismo y la capacitación para afrontar situaciones difíciles como las vinculadas al rescate vehicular.

“Si te preparás, podés hacer todas las actividades. La práctica te permite adquirirla habilidad y hacer lo mismo que los hombres”, indicó.

En el acto fue distinguida la licenciada Estela Gamero de General Cerri, encargada del departamento de psicología de la Escuela de la Federación y quien pertenece al departamento de psicología de la Academia Nacional.

Belén felicitó a Andrea Tuminilo, nueva jefa de General Cerri y la primera de su Federación y le deseó lo mejor.