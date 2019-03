Argentina enfrentará a Rusia, Corea y Nigeria en el Mundial de básquet

La 18º edición de la Copa del Mundo de básquetbol conoció esta mañana la composición de sus grupos.

El azar determinó que la selección Argentina integre el grupo B, con sede en Wuhan, junto a Rusia, Corea del Sur y Nigeria.

La ceremonia, llevada a cabo en Shenzhen, tuvo a Kobe Bryant y Yao Ming como anfitriones, además de la participación del cantante Jason Derulo.

Cómo será el sistema de disputa del Mundial

En los ocho grupos, las cuatro selecciones se enfrentarán todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo pasarán a una segunda fase de grupos.

Allí se armarán cuatro nuevos grupos (I, J, K y L), y cada selección jugará dos nuevos partidos (contra los rivales que aún no enfrentó), arrastrando los tres resultados de la primera fase. Por lo tanto, las posiciones camino a los cuartos de final se determinarán después de un total de cinco partidos.

Grupo I: 1° y 2° del A; 1° y 2° del B

Grupo J: 1° y 2° del C; 1° y 2° del D

Grupo K: 1° y 2° del E; 1° y 2° del F

Grupo L: 1° y 2° del G; 1° y 2° del H

Es decir, de avanzar, Argentina enfrentará en la segunda fase a dos equipos del grupo A: Costa de Marfil, Polonia, Venezuela o China.

Los dos mejores de cada zona se clasificarán a la fase de campeonato, que comenzará en los cuartos de final y será de eliminación directa:

1° del Grupo I vs. 2° del Grupo J

1° del Grupo K vs. 2° del Grupo L

1° del Grupo J vs. 2° del Grupo I

1° del Grupo L vs. 2° del Grupo K

Debido a que el torneo es además clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (siete selecciones irán directamente y otras 16 avanzarán a los torneos preolímpicos), también se disputará una ronda consuelo entre las selecciones que no luchen por el título.