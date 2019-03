Para Aramayo, la oposición no reconoce el desarrollo de Rosales

Natalia Miguel

El concejal oficialista Nicolás Aramayo, luego de las opiniones vertidas por los ediles de la oposición sobre el discurso del intendente Mariano Uset en el inicio de las sesiones legislativas, dijo que “finalmente confirmé que no pretenden reconocer públicamente el crecimiento que el distrito ha alcanzado, ya que afirmar que no supieron interpretar los contenidos vertidos, sería subestimarlos, y no sería positivo para Coronel Rosales”.

El lunes de esta semana, en las páginas de La Nueva. los legisladores criticaron las palabras del jefe comunal y, en ese contexto, resaltaron sobre todo el marco económico, laboral y de desarrollo.

En tal sentido, ahora el edil de Cambiemos dijo que “si por unos instantes decidiesen dejar las especulaciones políticas a un costado, tal vez pudieran vislumbrar un distrito diferente, con grandes transformaciones de fondo alcanzadas a la fecha. Por ejemplo, la puesta en marcha del enorme plan de obras que, a lo que va del año nos permitirá cerrar la gestión con más de 160 cuadras de pavimento, repavimento y cordón cuneta, con el sentido de conectar puntos que son estratégicos; especialidades médicas incorporadas y nuevos niveles de complejidad que podemos atender gracias al equipamiento logrado en nuestro hospital, el desarrollo de espacios públicos y lugares de encuentro; modernización en la gestión a través de turnos online para el hospital y para Tránsito, un estacionamiento medido y pago renovado, sencillo y fácil, a través del celular, factura electrónica, etcétera”.

“Es definitivo”: “Recrudecieron con ironía las críticas”

Postura. Aramayo indicó que “(los opositores) decidieron no destacar los muchos aciertos de esta gestión de gobierno. En forma permanente escuchamos a varios ediles expresarse en los medios o apelar a sus redes personales para criticar en forma despiadada a esta gestión”.

Lo que se dice. “Repiten hasta el hartazgo que ellos ‘lo harían mejor de tal o cual manera’, sin reparar la complejidad que representa, en muchas circunstancias, llevar al hecho concreto las ideas que pregonan (en algunos casos) o lo que es mucho peor, cuando las ideas son sólo para la ‘tribuna’ dada su imposibilidad de cristalización por cuestiones legales, de competencia”.

“Subestiman a los vecinos”. “Prefieren apelar a lo irrealizable que asumir lo posible. Esto último legitimaría las acciones del intendente, al que se oponen por propias apetencias”.