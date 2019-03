“Soy la primera que llega a la jefatura, pero no seré la única”

Durante seis años Andrea Tumminello se preparó bajo las alas de Fabián Fabrizzi con el objetivo de ser quien la reemplace como jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Cerri. Finalmente, ese día llegó.

Si bien sostuvo que para la población vecina es algo común, no deja de marcar un antes y un después para toda la región.

Es que la mujer de 47 años y 3 hijos, pasó a ser la primera jefa del Cuartel de Cerri y también la primera en la Federación Centro Sur que nuclea a un total de 26 instituciones.

“Estoy orgullosa de haber llegado hasta acá y de que también mis compañeros me hayan eligido para ocupar este cargo. Esto se venía preparando, porque soy segundo jefe desde hace 6 años. Los primeros dos años estuve con Gustavo Meneses y los últimos cuatro con Fabián, quien se hizo cargo hasta que yo estuviera preparada para afrontar este cargo en la institución”, abrió el diálogo.

“En éstos seis años me preparé muchísimo. Fabián fue el mentor de todo esto y él me ayudo y es obvio que será mi apoyo y mi guía en la gestión que comencé a llevar adelante”, añadió.

Tumminello contó que sus objetivos “son los mismos que la gestión anterior. Hay que seguir haciendo hincapié en la capacitación de bomberos y en formar a la persona que me va a suceder. Son chicos jóvenes y hay que ir acompañándolos, para que el día de mañana se hagan cargo”.

La nativa de Villa Mitre, aunque instalada en Cerri desde hace 26 años señaló que “a la población de Cerri no la soprendió tanto porque las chicas ingresaron al cuartel hace 23 años, por lo que ver mujeres en la institución es moneda corriente”.

Sobre la posibilidad de que otras instituciones tomen esta misma iniciativa, sostuvo que “cada institución tiene la facultad de hacer ingresar varones, mujeres o niños. Todo depende de la idiosincracia de cada uno, como también de la necesidad. No sé si marcará un antes y un después para los demás, aunque si para nosotros porque soy la primera mujer que llega a la jafatura, pero no creo que sea la única. Cualquiera de las chicas que están debajo mío pueden llegar a serlo algún día”.

Hoy, el Cuartel cuenta con 51 bomberos de los cuales 23 son mujeres.

“Las chicas son muy jóvenes, pero hay algunas que pintan para jefe. No creo que en la próxima gestión, pero si más adelante. Hoy está la mira en los muchachos, por edad y por experiencia”, expresó.

“Temporada tranquila”

La jefa se refirió a cómo vivió el cambió de categoría.

“Lo que cambió fue la repercusión mediática que tuvo todo esto, que no me la esperaba. En Cerri es bastante común que las chicas sean bomberos, A mí no me costó llegar acá, no tuve que pelearme con nadie, no tuve que competir con nadie y acá es moneda corriente que las chicas tengan las mismas oportunidades que los varones”, eseguró.

“Me llamó la atención lo mediático que se transformó esto. Espero y voy a dar lo mejor para que esta institución siga adelante tal cual lo hicieron los jefes anteriores, ojalá Dios me ilumine para seguir en este camino”, agregó.

Por último, sostuvo que “esta temporada viene muy tranquila, con pocas salidas diarias, comparadas con años anteriores donde hemos tenido un promedio de 16 salidas diarias y ahora estamos con un promedio de 2 o 3 por día”, cerró.