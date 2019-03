Matemáticas, en el centro de la polémica en el examen de ingreso a la UNS

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Entre ayer y hoy más de dos mil estudiantes rinden el examen recuperatorio de las diferentes materias exigidas por la Universidad Nacional del Sur como condición para inscribirse en la totalidad de las materias que cada carrera dicta en el primer cuatrimestre del año.

Estas materias de ingreso funcionan como correlativas de muchas de las incluidas en los planes de estudio, es decir que si no están aprobadas no habilitan al alumno a inscribirse en las mismas.

El recuperatorio incluye a todos quienes no lograron aprobar sus materias correspondientes en las primeras dos instancias, la de promoción de diciembre de 2018 y la de nivelación en enero último.

La materia más problemática, por lejos, sigue siendo matemáticas, la cual además es exigida en 38 de las 44 carreras que tienen esta exigencia.

En la prueba de diagnóstico de diciembre, apenas el 8% de los 1.400 presentes aprobó la evaluación. En física, otra de las materias duras, sólo el 3% obtuvo un resultado positivo.

En enero, mes en que la propia UNS dicta cursos de promoción, con clases sobre los temas sobre los cuales son luego evaluados los alumnos en dos parciales, debiendo sumar 120 puntos entre ambos para ser aprobados, los resultados volvieron a ser desalentadores: sobre 2.399 anotados, aprobó el 22%. Hubo un 58% de desaprobados y un importante grado de ausentes (19,80%).

Si bien la cantidad de ingresantes que se presentó a rendir el recuperatorio será informado la semana entrante por la universidad, se trata de al menos 2 mil aspirantes que no lograron aprobar sus materias.

El lugar

Si bien las autoridades de la UNS explican que estas evaluaciones no conforman una suerte de examen de ingreso, es claro que quienes no aprueban las materias no pueden inscribirse en la totalidad de las asignaturas del plan de estudios de sus carreras, lo cual implicará, en muchos casos, tener que esperar hasta 2020 para tener una nueva oportunidad de hacerlo.

Un ejemplo es el que se verifica en Arquitectura, una de las carreras con mayor número de inscriptos. Quienes no aprueban matemática no puede inscribirse en Taller de Arquitectura I, materia anual ni en en Sistema de Representación I y Matemática I, que sólo se dictan en el primer cuatrimestre.

Las voces

Una de las críticas que tiene este sistema de materias para el ingreso es que la exigencia del departamento de Matemáticas en sus exámenes es el mismo para todas las carreras. Un aspirante a estudiar farmacia o ciencias geológicas o arquitectura rinde la misma evaluación que quien pretende cursar ingeniería civil o Contador.

El arquitecto José María Zingoni, responsable --dentro del departamento de Geografía y Turismo-- de la carrera de Arquitectura, reconoció que mantuvo reuniones con los encargados de diseñar el contenido de los exámenes por entender que "el nivel de exigencia es elevado" para una carrera que se relaciona con el diseño y la creatividad.

"Matemática no tiene demasiada relación con el perfil profesional del arquitecto. Pero la realidad es que desde nuestro departamento no tenemos autoridad para modificar ese formato, más allá de pensar que podría aplicarse otra lógica", señaló.

Para el flamante rector de la UNS, el doctor en física Daniel Vega, la exigencia que se tiene "es adecuada" como una evaluación concreta de la preparación que se considera debe tener un estudiante para ingresar en la universidad.

"Se exige de acuerdo a la preparación que se supone traen del secundario. Es además un manera de establecer un primer contacto serio con la universidad y evitar que se verifique el abandono de la carrera más adelante", señaló.

El antecedente

En marzo de 2018 la UNS dio a conocer los resultados finales de sus evaluaciones de ingreso de ese año. En matemáticas aprobó el 52%, en física el 59% y en química el 64%.

Mejores resultados hubo en el resto de las materias. En análisis y comprensión de problemas aprobó el 78%; comprensión de textos arquitectura 87%; comprensión de textos 93%; formación ética y ciudadana 80%; Geografía 86%; introducción al cuidado de la salud 71% y nociones básicas de administración y contabilidad 94%.