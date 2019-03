Tres Arroyos: tras un robo en un campo se realizaron allanamientos positivos

El reconocido alambrador y productor de aberturas de madera para establecimientos rurales, Osvaldo Mezzorotolo, sufrió un robo de herramientas valuadas en 150.000 pesos, parte de las cuales habían comenzado a aparecer en las últimas horas durante una serie de allanamientos.

Mezzorotolo, de 74 años, hace 50 que se dedica a la fabricación de tranqueras, postigones y mangas para el campo, y hoy en la madrugada constató que autores ignorados se llevaron todas las herramientas de su galpón de carpintería ubicada en el establecimiento “El Chaparral”, donde trabaja junto a su familia y dos empleados.

El hombre es además abuelo de Victoria López, una joven tresarroyense de 19 años que, por estas horas afronta la recuperación de su retransplante de hígado, efectuado en la mañana del miércoles.

“Se me juntó todo”, dijo el trabajador antes de referirse a las herramientas sustraídas, “me dejaron sin nada, pero no me van parar”, comentó.

Esta noche, el Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos, junto con la DDI, realizaban allanamientos y empezaban a recuperar algunos de los distintos elementos sustraídos. (Agencia Tres Arroyos)