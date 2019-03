La concejal Schieda y un grupo de radicales le contestaron a Álvarez Porte por las candidaturas

Luego de que el presidente de la UCR de Bahía Blanca, Emiliano Álvarez Porte, dijera que si un radical quiere PASO en Bahía no podrá compartir boleta con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, un grupo denominado Espacio de Pensamiento Alfonsinista cuestionó con dureza al dirigente partidario y secretario municipal de Seguridad.

"Primero destacamos la abulia militante de Álvarez Porte, al afirmar que la UCR local no tiene candidatos con caudal de votos, si ni siquiera conoce el caudal de afiliados, según lo ha demostrado en la última elección partidaria donde fue ungido presidente producto de un acuerdo viciado de irregularidad, con padrones observados, al avalar un contubernio entre 2 listas enfrentadas y unidas por el espanto de carencia convocante, a sabiendas de que 7 miembros de la misma no son afiliados a la UCR, situación que denunciamos ante la Junta Electoral local y posteriormente ante la Junta Electoral Provincial", dice el texto firmado por Gustavo Abrego, Leandro Aparicio, Ricardo Quintana y Félix Antuñano Klappenbach.

El comunicado agrega que "la actitud de defensa de los principios básicos fundacionales y militantes fue asumida por la correligionaria Gabriela Schieda --concejal radical que se fue del bloque de Cambiemos a fines de 2018--, principios que vemos que Álvarez Porte ha canjeado o no comprende".

Sobre Schieda, el titular de la UCR local había mencionado: "Su desvinculación es el final de un proceso de errores, con responsables no solo en la UCR. No obstante, las personas pueden equivocarse. Pero el partido tiene responsabilidad de actuar. Se nos ha solicitado información desde el comité provincial y fue enviada. Le corresponde a sus autoridades actuar y lo harán".

La concejal le dijo hoy a La Nueva. que no le preocupa que se eleve su situación al comité provincial "por haber dejado de pertenecer a una coalición que tomó un rumbo antagónico a lo que es el radicalismo".

"Espero tranquila que se expida sobre mi situación que fue defender los principios radicales, y no soy la única en el país. También espero que se expida sobre las irregularidades con las cuales la lista del presidente (Álvarez Porte) llegó a ser parte de la nueva comisión directiva. Es penoso que crea que un partido de 127 años de vida y 20 de gobiernos locales no tenga militantes. Vive una realidad paralela. Pero mi conciencia y mi accionar me tienen muy tranquila", añadió.