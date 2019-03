Si un radical quiere PASO en Bahía, no tendrá a Vidal y Macri en la boleta

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

El sábado se reunió el radicalismo de la región en Monte Hermoso, con la presencia del vicegobernador Daniel Salvador y autoridades del comité provincial. Entre otras cosas, se definieron algunos lineamientos de cara a las próximas elecciones.

Según el titular del partido en Bahía Blanca, Emiliano Alvarez Porte, el comité provincial le va a manifestar al presidente de la UCR Nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que no está de acuerdo con que haya planteado la posibilidad de una PASO contra Mauricio Macri sin haberlos consultado.

Semanas atrás, tanto Cornejo como otros referentes del centenario partido, incluyendo a Ernesto Sanz y Ricardo Alfonsín, se mostraron a favor de una interna y que la bandera radical la lleve el diputado Martín Lousteau.

En este marco, el mes próximo el radicalismo realizará una convención nacional para ratificar o no la permanencia en Cambiemos.

--Si la UCR sigue dentro, ¿cuál va a ser la estrategia del partido en los municipios donde Cambiemos es gobierno y donde no es gobierno?

--Donde Cambiemos no es gobierno se intentara un acuerdo. Si no se logra, el radicalismo podrá presentar una sola lista para competir en las primarias. Donde sí gobierna Cambiemos (por ejemplo, Bahía Blanca), debe agotarse la posibilidad de acuerdo. En caso contrario, quien pretenda ser precandidato no podrá compartir boleta con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

Alvarez Porte consideró que, tanto a nivel nacional como en Bahía, "una PASO, de ser útil, debería fortalecer a Cambiemos atrayendo nuevos votantes para sumarlos a quien gane la elección".

Sin embargo, y ya entrando específicamente en lo local, señaló que "hoy el radicalismo no tiene un candidato con un caudal de votos importante, tampoco un número suficiente de militantes activos para trabajar una campaña. La UCR debe recrearse para ser convocante, capacitar a sus jóvenes y aprovechar la cercanía con la gestión para que aprendan".

Parte de las autoridades que se reunieron el sábado pasado en Monte Hermoso (Foto: UCR)

"No vamos a apoyar aventuras personales"

"En un contexto donde la credibilidad de los partidos políticos está en crisis, hay que prestar especial atención a nuestros jóvenes. Desde la crítica no constructiva, en la comodidad de una buena jubilación como funcionario o concejal, no vamos a crecer como partido. Quien quiera realizar una PASO hoy en Bahía, enfrenta a un gobierno que entre sus funcionarios tiene a quienes conducen el partido. No vamos a apoyar aventuras personales", agregó el actual secretario municipal de Seguridad.

Acerca de la situación de la concejal Gabriela Schieda, que abandonó el bloque oficialista y formó el unipersonal UCR-Arturo Illia, dijo: "Su desvinculación es el final de un proceso de errores, con responsables no solo en la UCR. No obstante, las personas pueden equivocarse. Pero el partido tiene responsabilidad de actuar. Se nos ha solicitado información desde el comité provincial y fue enviada. Le corresponde a sus autoridades actuar y lo harán".

Finalmente, ante el planteo de que el partido corre el riesgo de diluirse frente al predominio del Pro en Cambiemos, respondió: "Desde el inicio de esta coalición el radicalismo no ha dejado de crecer. En cada elección aumentó su cantidad de representantes. No creo que se diluya, en tanto y en cuanto seamos partido, y no un sello".

"Los partidos políticos tienen una característica especial. En ellos, alguien de origen humilde, con esfuerzo, logra desarrollarse. Y en su partido un día lo ven, lo valoran y llega a ocupar un lugar con grandes responsabilidades. Por ejemplo, el intendente pudo haber observado características en mí que lo llevaron a convocarme a su gobierno. Pero me conoció por mi pertenencia a la UCR. Podemos cometer errores, pero hay disgustos que sabe que con nosotros no tendrá", concluyó.