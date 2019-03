Villarino: asistencia para las víctimas de violencia

Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

La decisión de denunciar un caso de violencia de género no es sencilla. Muchas veces la víctima queda desprotegida y sin los medios necesarios para afrontar lo que viene.

Por esa razón es importante que el Estado se encuentre cerca de esa mujer y le brinde la contención necesaria para salir adelante.

En este sentido, para mediados de año se espera la inauguración de una obra de importancia en el partido de Villarino, como es el Hogar de Protección Integral.

El edificio se encuentra emplazado en Hilario Ascasubi y, según indicó Carlos Morelli, subsecretario de Desarrollo Social, presenta un avance del 70%, por lo que se estima que para el mes de julio se encuentre finalizado.

El funcionario explicó que hace tres años que se puso en marcha en ese partido el Área de la Mujer y la Familia, que se encarga del asesoramiento, acompañamiento y contención de las personas que sufren violencia de género.

Del mismo modo, sostuvo que durante 2017 y 2018 se atendieron alrededor de 300 casos por año.

Explicó que la intervención se produce durante la emergencia tras el episodio, y continúa con el seguimiento del caso y la asistencia.

Indicó que este panorama encendió la alerta y determinó que el intendente Carlos Bevilacqua contemple la necesidad de impulsar la creación del primer hogar en ese distrito.

“Buscamos brindar seguridad, protección y atención especializada para las mujeres que se encuentren en situación de riesgo. Esta es una herramienta más que sumamos a las políticas públicas contra la violencia de género que se están implementando desde el Área de la Mujer y Familia”, refirió Morelli.

Más adelante, el subsecretario comentó que "el espacio será utilizado como residencia temporal para las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, donde contarán con profesionales del Área de la Mujer y Familia que harán un seguimiento de cada uno de los casos abordados, brindando asistencia, contención y orientación psicológica, social, educación, formación laboral, asistencia legal y empoderamiento laboral y económico a aquellas mujeres que lo requieran”.

Señaló también que la cantidad de casos en los que intervienen no tienen relación directa con los que son denunciados en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Explicó que las estadísticas que manejan “no se vinculan a la cantidad de denuncias sino de las situaciones que llegan al Área de la Mujer, que no siempre coinciden las denunciadas”.

“Hay casos en que la persona sufre violencia psicológica y no desea realizar la denuncia, pero con el acompañamiento del equipo técnico logra salir de esa situación. Para nosotros, estas situaciones son un caso más de violencia registrado, pero no lo son para la Comisaría de la Mujer, ya que no son denunciados. Asimismo, existen hechos denunciados por nuestros equipos cuando vemos una situación de riesgo inminente que la persona no está pudiendo denunciar”.

Al respecto, Morelli señaló que la zona sur del partido es la que presenta mayor conflictividad.

Cifra negra

Sobre la cantidad de casos que no llegan a ser denunciados, Morelli dijo que es “un problema de siempre y que va a seguir lamentablemente” .

"Tiene que ver con el ciclo de la violencia, el temor en la persona que la sufre, la vergüenza, la ausencia de castigos para el agresor y muchas otras particularidades”.

Sin embargo, aseguró que "nosotros seguimos apostando a disminuir cada vez más esa cifra, realizando programas de prevención y promoción a través de charlas informativas, brindando información útil que muchos desconocen, y haciendo saber a las personas que existe un área destinada a contenerlas en caso de sufrir violencia”.

* * *

Prevención

La importancia de trabajar con los más jóvenes

Desigualdad. Para Morelli, “la prevención es algo primordial, y por eso hacemos partícipes a todas las instituciones educativas del distrito. Creemos que la educación es importante a la hora de llegar a nuestros jóvenes y tratar de desarmar una construcción social como es la desigualdad de género”.

Objetivos. “Este año llevaremos a las escuelas nuevas temáticas para trabajar, armaremos proyectos para instituciones civiles y llegaremos a programas como Envión, donde trabajaremos con los jóvenes. También, además de informar y capacitar al personal de los Centros de Desarrollo Infantil, haremos charlas para las madres de los niños que asisten a estas instituciones”, agregó.