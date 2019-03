Macri: "El país está en proceso de crecimiento"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que Argentina está en "proceso de crecimiento" y que los argentinos ya no van "a volver atrás", al tiempo que ratificó la continuidad del camino emprendido por su gobierno para "terminar con la corrupción y los comportamientos mafiosos".

"El país está en proceso de crecimiento", dijo el primer mandatario al cerrar la reunión de la Asamblea y Consejo Directivo Nacional del PRO en las instalaciones de Parque Norte, donde el partido gobernante se reunió para analizar el escenario electoral a nivel nacional y provincial, además de debatir las estrategias de cara a los comicios presidenciales de octubre.

"Este año va a ser fundacional para la Argentina que soñamos. No estamos acá para ver si ganamos una elección sino para ver si podemos producir entre todos ese cambio que incluya cada día a más y más argentinos", sostuvo Macri.

En ese sentido, señaló que a nivel partidario se debe "vencer el miedo y la resignación" que expresan "muchos predicadores", y señaló que "el cambio significa poner la verdad sobre la mesa, terminar con la corrupción y los comportamientos mafiosos".

En el plano económico, reflexionó que "no hay un acto de justicia social más importante" que "terminar con el déficit fiscal que destruye la moneda y a los que menos tienen con inflación".

La apertura de la reunión estuvo a cargo del presidente del PRO, Humberto Schiavoni, junto con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Antes del cierre a cargo del Presidente, hablaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario general del partido, Francisco Quintana, y el senador nacional Esteban Bullrich, que presentó la plataforma online de la escuela de formación de dirigentes.

Rodríguez Larreta sostuvo que la "transición" económica para el Gobierno "no es fácil" pero que "lo peor" que se puede hacer "es negar la realidad".

También señaló la necesidad de que Cambiemos "consolide" su "unidad" y advirtió: "Cuando estamos juntos no nos gana nadie".

"La gente votó y va a volver a votar por Cambiemos porque la Argentina no quiere volver al pasado", dijo, y la elección de ayer, en Neuquén, fue "una muestra de eso".

María Eugenia Vidal, en tanto, le pidió a la dirigencia oficialista "discutir sobre hechos concretos" para desacreditar todo tipo de "chicanas y descalificaciones" de los opositores.

“Humildad para debatir, por lo que falta hacer. Nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos”, señaló.

Por su parte, Frigerio analizó la construcción territorial y ponderó que ahora están "mejor preparados que cualquier otra fuerza política para enfrentar la elección" y que hoy cuentan con candidatos "donde antes nunca hubo".

Antes que Macri había hablado el jefe de Gabinete, que apuntó que las "dificultades" no deben "quebrar la voluntad" de los oficialistas y que "el eje central de la campaña es reelegir al Presidente".

“El eje central de la campaña es reelegir al Presidente. Ademas de retener los cinco distritos que gobernamos. No dejemos que nos corran con la idea de que la discusión solo va por lo económico. Este es un gobierno decente que apuesta por entender el poder como un servicio público”, dijo.

En tanto, Francisco Quintana, secretario general del PRO, destacó el impulso que el espacio le dio puertas adentro para “tratar la paridad de género y limitar las reelecciones dentro del partido”, en tanto el canciller

Jorge Faurie y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, expusieron acerca de la actuación argentina sobre el conflicto social y político en Venezuela.

A nivel partidario, los asambleístas y consejeros del partido aprobaron iniciativas en materia de política electoral, una reforma de la carta orgánica con la incorporación de los principios de paridad de género y mandatos de las autoridades, además de un protocolo de actuación contra la violencia política hacia las mujeres, entre otros temas. (Télam)