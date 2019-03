Declaró la mamá de Daiana Herlein y contó cómo fue la noche de la muerte de su hija

Lorena Zerneri, la primera persona en entrar a declarar en el juicio por la muerte de Daiana Herlein, contó detalles del día de la muerte de su hija.

Estábamos en casa, ella estaba saliendo con un chico hacía unos meses y ese día ese chico tenía un asado con amigos. Lautaro, su amigo, la invitó a hacer algo.

Ella quería estar con su amigo porque pensó que los estaba descuidando. Justo empezaban las clases entonces ella no iba a tener tiempo para salir porque empezaba a estudiar y me insistió para que la deje ir un ratito: nosotros vivíamos muy cerquita del parque. Le encantaba ese lugar y siempre iba. Insistió y le di permiso.

Lautaro vino a esa hora, la paso a buscar. Recuerdo que les dije que no vayan por la orilla del arroyo. Era una noche hermosa y estaba toda la gente afuera. Y les pedí que vayan por otra calle pensando en la seguridad.

Ella se iba comunicando por teléfono. Me mandó mensaje de que estaban tomando algo y después otro mensaje diciendo que había otros amigos. El último mensaje me lo pasó a la 1:" Mamá estoy yendo, te amo".

Yo estaba mirando televisión y sonó el teléfono. Era Aldana, me dijo que la había llamado un amigo de Lautaro. Ahí no entendía nada... saqué el auto y mientras la llamaba, pero nunca atendió.

Pensaba si podía haber tenido problema con algún grupo, pero ella nunca había tenido problemas con nadie.

Tardé 5 minutos en llegar al parque. Llegué hasta la escuela y cuando subo el auto hasta el lugar estaba la policía y me encontré con la nena tapada con una bolsa. No podía entender que se había muerto mi hija, ni que se había caído un árbol ni por qué.

Cuando mi hermano llegó a mi casa me dijo que había funcionarios y empleados del parque yendo y viniendo. A partir de ahí comenzamos a recibir información y a averiguar de que existían informes. Empezamos a investigar junto con la Justicia lo que había pasado.

Paralelamente la gente comienza a acercarnos información. Algunas se relacionan con la muerte de Daiana, y otras con actos de corrupción.

Nosotros intentamos investigar sobre esa información. Mucho de eso intenté denunciarlo, pero no me atendían ni me escuchaban. De todas las denuncias, algunas pudieron encaminarse.

Sobre los imputados

Zerneri respondió que el único funcionario que tuvo una actitud positiva con su familia es Oscar Abraham, exdirector de Parques Municipales.

"Supuestamente Abraham se quedó sin su puesto de trabajo y uno de los motivos que argumentaron [se refiere a Valerio] fue por ir al velorio. Valerio [entonces secretario de Obras Públicas] también es responsable de la muerte de mi hija", aseguró la mamá de Daiana.