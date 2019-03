El gobernador Gutiérrez fue reelegido en Neuquén con más del 38 % de los votos

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), se aseguró su reelección esta noche al cosechar el 38,83 % de los votos en los comicios provinciales, en los que obtuvo más de 13 puntos de ventaja sobre el candidato de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco.

Con el 84,31 % de las mesas escrutadas, y una tendencia irreversible, Rioseco obtenía el 25,42 % de los votos, seguido por el candidato de Cambiemos e intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga, quien sacaba el 16,12 %.

Detrás de ellos se ubicaba el exgobernador y candidato por la Democracia Cristiana, Jorge Sobisch, que obtenía el 10,10 % de los sufragios válidos emitidos.

Según los datos oficiales, la participación en la elección alcanzó el 78,42 % del padrón electoral.

Quiroga fue el primero de los candidatos en reconocer el resultado de las elecciones: "Nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez, el pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor. Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura". (Télam)