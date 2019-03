Con varias medidas de seguridad, el intendente Gay abrió las sesiones del Concejo Deliberante

El intendente Héctor Gay inauguró esta mañana el ciclo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en el marco de una serie de medidas de seguridad para evitar incidentes.

El discurso del mandatario comunal tuvo 4 ejes: educación, inversión y obras en sectores vulnerables, pavimento y mejoramiento de calles, y los proyectos de ordenanza que enviará este año el Ejecutivo.

El año pasado, Gay no pudo dar el discurso que tenía preparado para la apertura debido a las violentas manifestaciones que se realizaron y que impidieron el desarrollo normal.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, señaló que las medidas aunque no sean comunes buscan evitar los incidentes y explicó que en caso de no hacerlas y que "algo pase" les reprocharían "no haber tomado medidas".

"Si nosotros abrimos normalmente y pasa lo mismo que el año pasado ¿qué nos van a decir?", manifestó en diálogo con LU2.

"Reconocemos los reclamos, entendemos la situación, pero hay un límite y no se puede naturalizar que se quiera evitar el inicio de una sesión", concluyó.

Otras voces

El secretario general, Tomás Marisco, dijo que vive la apertura con "la expectativa de siempre y esperando la mejor recepción".

"Todos los años tienen la misma importancia de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para satisfacer la necesidad de los vecinos", señaló en relación a este año electoral.

Por último, se refirió al vallado: "A la luz de los hechos que ocurrieron a final del año pasado entiendo que es una buena medida. Están invitadas las instituciones, los vecinos la mayoría trabajan y pueden verlo por las redes sociales, también hay una pantalla afuera [en la Plaza Rivadavia]".