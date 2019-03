Video: "Tal vez este sea mi último campeonato", contó Daniel Altamirano

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¿Ciclo cumplido? Habrá que esperar para saberlo. Lo concreto es que el propio Daniel Altamirano dejó la puerta entreabierta al retiro; un verdadero secreto a voces en el ambiente en los últimos meses...

Ello explicaría en parte el porqué del opaco presente deportivo del Potro, quien afronta una de sus peores performances en certámenes Estivales de Midget, desde que dio el salto hacia el estrellato a mediados de los 90´.

El paso de los años, con el natural desgaste que ello conlleva, la cruel realidad económica y la participación activa junto a sus hijos Kevin y Roy, y a su sobrino Brian, parecen llevar al tricampeón a tomar la decisión definitiva de colgar el caso.

Más allá de la posibilidad, todavía nada está consumado…

“Para nosotros no fue un campeonato para nada bueno, estamos muy lejos de lo que esperábamos. Creo que estoy corriendo porque me gusta hacerlo, porque quiero acompañar a los chicos y porque me gusta estar con ellos en los boxes y acá en el taller”, argumentó Daniel, 31° en el campeonato.

“No le hemos puesto al auto todo lo que necesita para pelear adelante, ni en la parte económica ni en la parte conductiva; elegí hacer un campeonato tranquilo y sin arriesgar mucho. Aunque sí me gustaría estar un poco mejor. Tal vez este sea mi último campeonato, aunque no está del todo definido”, agregó el máximo vencedor de finales de la actualidad (35).

Cuarta prueba de fuego

Desde las 20:45, el Campeonato Estival 2018/19 inicia el cuarto capítulo de su playoff, en búsqueda del nuevo monarca de la categoría.

Con 81 puntos en juego, aún los quince aspirantes a la corona disponen chances matemáticas de pintar el N°1 en sus laterales; aunque, después de hoy, tal vez algunos se vean obligados a desechar esa posibilidad.

Nombres como Roy Altamirano (15°), Emiliano Urretabiscaya (14°) y Gastón Pérez (7°), además de necesitar una cosecha de puntos gordos, están obligados a subir a lo más alto del podio, tal como lo indica el reglamento.

Se viene otra noche de suspenso, adrenalina y mezcla de emociones. Puede que, luego de la decimosexta fecha, se vean las verdaderas cartas sobre la mesa…