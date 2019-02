Día de los enamorados: escuchá las canciones románticas que eligieron 5 cantantes de Bahía y Buenos Aires

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

“El amor va contigo cuando tú vas conmigo/ y decimos nosotros en el mismo sentido/ el amor es el cauce de un río compartido/ cruza muchos paisajes, pero es el mismo río”, escribió Alejandro Balbis en “Canción con vos”.

Se acerca el 14 de febrero (Día de los enamorados) y la memoria nos invade el presente con recuerdos, melodías y letras con las que sus autores intentaron describir, acercar, hacer visible y concreto lo que se siente a la hora de amar.

Esa que bailabas lentamente con tu primer amor. El brindis con vino tinto aquella noche romántica en la que sonaba esa canción. Seguro que vos te acordás de alguna que te hace vibrar el alma.

Le propusimos a cinco cantantes que eligieran tres temas románticos (de cualquier estilo) y que contaran por qué. Boleros, tangos, rancheras, baladas y hasta merengues clásicos. De todo.

Antonio Birabent (compositor, cantante y actor de Buenos Aires).

1) “El día que me quieras”, (Gardel y Lepera).

“Es tal vez la mejor canción que hay del mundo, de la historia. Las imágenes, la melodía, es una perfección. Si tuviera que elegir una canción romántica que me gustaría haber escrito es esa”.

2) ”Roxanne”, (Sting, The Police).

“Es una canción de amor dedicada a una prostituta en donde él le dice a ella que ya no tiene que hacer más ese trabajo y en donde de alguna manera le declara su amor. Es una gran canción que me recuerda a mi adolescencia".

3) “Bandoneón arrabalero”, (Contursi-Deambroggio).

“Es un tango de amor hacia un bandoneón. Una hermosa metáfora. Es muy cariñoso como le habla al bandoneón, le pide que esté cerca y que lo ayude. Tiene mucha ternura".

Dana Salguero (cantante puntaltense que reside en México).

1) “Mucho corazón”, (Elena Valdelamar).

“Me gusta mucho como habla de la concepción del amor y de la posición de la mujer en ese momento. Es bastante disruptivo porque en la letra ella se coloca en un lugar de oposición en relación a las explicaciones que le pide el otro para quererla. Ella responde que quererse no tiene que ver con el pasado de cada uno, sino con lo que es. No son necesarias las explicaciones sobre el pasado. También me gusta como desarma la frase `morir por amor` y la transforma en `vivir por amor`. Es muy interesante".

2) “Antes”, (Jorge Drexler).

“Si bien habla de una complicidad y un antes y un después en el encuentro amoroso, nunca deja de mostrar que existe una individualidad en cada uno de ellos. Por más mágica que sea la reconstrucción de ambos. `Antes de mi tu no eras tu y antes de ti yo no era yo`, dice. Pero tampoco la estaba pasando tan mal en el pasado. Me gusta mucho el concepto del amor respetando las individualidades”.

3) “No me olvides”, (Abel Pintos).

“Trata sobre las relaciones más contemporáneas en las que quizás no nos encontramos en la proximidad física pero podemos querernos, aún en la distancia y convocarnos desde otro lugar. Tiene una cuestión un poco egoísta: `Seguro que vos encuentres quien te quiera de verdad`, pero aún así quiere que lo siga convocando y que no lo olvide. Las cuestiones narcisistas que tiene el amor".

Matías Conte (cantante y guitarrista de La Descarga).

1) “Un poco más” (Alvaro Carrillo).

“Un bolero que escuchaba cuando era muy chico mientras le hacía sonido a Luis Salinas. Tendría unos 15 años. Es impresionante como Luis lo tocaba con la guitarra y luego lo pasaba a son cubano, a salsa. Me trae muchísimos recuerdos, una cantidad de amigos que vi pasar esos domingos por Oliverio Mateo Bar, en calle Paraná (entre Sarmiento y Corrientes). Ahí vi tocar a Al Di Meola, a los músicos de George Benson y a los de Blades, también a Maza, a Badalá...”

2) “Amnesia”, (Chico Novarro).

“Es un bolero que me encanta por la temática de la letra”, dice. Mientras Matías lo recuerda canta: “Usted me cuenta que nososotros dos fuimos amantes”... el tipo termina diciendo que no la recuerda”.

3) “Como fue”, (Ernesto Duarte Brito).

“Un bolero que me encanta. Sobre todo como lo cantaba Benny Moré estupendamente por aquellos años. Es uno de mis referentes más importantes".

Gino Donofrío (cantante y guitarrista bahiense de Lo Luiggi y Juanito Miel).

1) “Como fue”, (Ernesto Duarte Brito).

“Es un bolero que tiene la particularidad de que suena hablado como cantado y al ser así te da la libertad para contarlo. El tema cuenta que él no puede explicar como se enamoró de esa persona, pero sí sabe que está enamorado. Intenta contar que por más que uno le quiera buscar la vuelta al por qué se enamora, no hay manera. Yo lo canto pensando en eso. El que más me gusta es el que canta Ibrahim Ferrer”.

2) “Tuyo” (Rodrigo Amarante).

“Es la cortina de la serie “Narcos” (Netflix). Trae un poco a colación por el San Valentín. Está bueno como ejemplo de un bolero contemporáneo. Toda la letra y la melodía están ligadas. Parecen como si fuera una sola frase todo el tema. Por cuestiones musicales su toque es modernoso. No es clásico, pero tiene todo lo que tiene que tener un bolero”.

3) “Tu me acostumbraste” (Francisco Domínguez).

“Lo tengo muy escuchado por Omara Portuondo. Como que recuerda a una persona muy querida. Durante todo el tema cuenta lo que se acostumbró a hacer, qué tipo de vida lleva y cómo se desarrolla la historia. Es bastante fácil de escuchar y de tocar”.

Juan Pablo De Mendonça (cantante y acordeonista porteño de Sonora Marta La Reina).

1) “Se feliz”, (Descemer Bueno-Fernando Álvarez).

“El autor Descemer Bueno encontró a Fernando Álvarez cantando en la calle. Ambos son cubanos. Hicieron juntos un disco re loco de boleros. Yo lo escucha con una novia que tenía en Cuba y luego lo conocí a Descemer. Era un negro gigante de dos metros que se vestía de blanco y usaba bastón. Es tremendo disco y tremendo cantante”.

2) “Muriendo de amor”, (Isaias Henriquez).

“Es un temazo. Un merengue típico, una locura con acordeón, tambora y güira. Los que tocan el acordeón están re locos, es intocable. Utilizan un el acordeón chiquito de dos hileras, pero con unas afinaciones raras. Tiene un sentimiento esta música que es increíble. Lo escuchaba en una época que andaba viajando por México”.

3) “El Ausente” (Los Alegres de Teran).

“Un corrido mexicano romántico, de uno de los pioneros del género que son Los Alegres de Teran. Estos tipos cantaban con acordeón y guitarra. La letras es como para tatuarsela. Es el corrido que más me gusta en ese sentido. Hay una parte que dice “Parece que a tu esperanza le pasó como a la mía/ por andar en la vagancia perdí el amor que tenía”. La escuché mucho porque viví unos años en el norte de México y esto es lo que sonaba”.