Marcelo Broggi se ríe: ¿imaginará un buen negocio de Olimpo mañana en Sarandí?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Le deje muy en claro a los jugadores que no tenemos que ser presa fácil del rival, que no nos tenemos que meter atrás y que algo, un punto o tres, nos tenemos que traer”.

Cuando te habla en confianza, Marcelo Broggi, el DT de Olimpo, no tiene problemas en revelar con que idea y con que estrategia su equipo afrontará el próximo encuentro, y no le cambió la cara ni se le movió un pelo cuando se enteró de que el aurinegro jamás pudo vencer a Arsenal en Sarandí.

“El rival viene bien, está segundo en las posiciones y es por lejos el equipo más goleador de la competencia, pero Olimpo también se encuentra bien y no va a ir a regalar el partido”, sostuvo el orientador del conjunto bahiense, que de visitante no gana desde el 4 de noviembre de 2017.

Olimpo, que superó 1-0 a Agropecuario en la reanudación de la B Nacional, repetirá a los mismos once en el estadio Julio H. Grondona (mañana desde las 17), donde curiosamente nunca pudo salir victorioso por torneos de AFA pero nunca perdió en cotejos por la Copa Argentina.

Es decir: Fermín Holgado; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Salvador Sánchez, Raúl Iberbia; Gabriel Graciani, Manuel De Iriondo, David Vega, Said Llambay; Ezequiel Vidal y Axel Rodríguez.

“Elegí a los mismos porque vienen de ganar y porque jugaron bien”, admitió Broggi, quien aseguró no haberse sorprendido con la actuación de su elenco frente al de Carlos Casares.

“Todo lo que se hizo se trabajó en la pretemporada, se práctico en cada entrenamiento y los futbolistas estabawn convencidos de lo que tenían que realizar. El equipo mostró orden, actitud y personalidad, además de llevar adelante una propuesta con la firme intensión de ganar el partido”.

Y siguió: “El equipo necesitaba ganar para calmar la ansiedad. Ahora vemos el horizonte con otro optimismo, aunque los chicos saben que es necesario mejorar varias situaciones del juego”, confío el entrenador.

—¿Cómo cuáles?

—Creamos la situaciones, nos falta definirlas. Aunque no hicimos un partido brillante ante Agropecuario, creo que podríamos haber ganado por algún tanto más. Nos falta un poco más de juego y estar más precisos en el traslado del balón hacia adelante.

Arsenal es un equipo totalmente distinto a Agropecuario. No marcó en sólo dos partidos de los 14 que disputó y los últimos dos compromisos triunfó por el mismo marcador: 2-0 a Brown de Madryn y Nueva Chicago.

“De mitad de cancha hacia adelante, Arsenal es más veloz que cualquier equipo normal. Ataca con mucha gente y los laterales pasan constantemente. Juega con un 4-3-1-2, apuesta a las diagonales con los jugadores rapiditos y Lucas Necul, con espacios, lastima mucho con pases filtrados”, dijo Broggi.

La pregunta es: ¿cuál va a ser la idea de Olimpo para contrarrestar al del Viaducto?

“Ellos, más que seguro, saldrán con balón dominado desde el fondo; no creo que jueguen largo. Nosotros, por momentos, apelaremos a la presión alta y en otros esperaremos. La idea es ir cambiando para confundir a Arsenal, para que no nos tomen la mano. Si estamos tranquilos, concentrados y no damos espacios, podemos hacer un buen negocio”, cerró el DT.

Además de los titulares, también viajaron (el plantel llegó hoy a Capital Federal en micro especial), Guido Villar, Martín Ferreyra, Lucas Lazo, Bruno Díaz, Lautaro Belleggia, Franco Lefiñir (no fue citado en el compromiso pasado por estar suspendido por límite de amarillas y es el único distinto que se agrega a la lista), Matías Gallegos y Marcelo Argüello.

Cattaneo presenta un desgarro en el cuádriceps derecho

De dos centímetros. Probó, se exigió y quería estar ante Arsenal, pero después de cada entrenamiento el dolor no calmaba y fue sometido a nuevos estudios. Y allí se determinó que Agustín Cattaneo (foto) sufrió un desgarro de 2 centímetros en la región anteroexterna del cuádricpes derecho. Aunque no se sabe cuanto tiempo le demandará la recuperación, el central también quedó descartado para el próximo cotejo, el domingo desde las 21 frente a Defensores de Belgrano en el Carminatti.

Se agregó Lefiñir. Broggi convocó a los mismos 18 que el partido pasado, más Franco Lefiñir, quien no estuvo frente a Agropecuario por estar suspendido por límite de amarillas.

El triunfo de Santamarina no ayudó para nada

No es la piedra movediza, pero casi, casi. El triunfo de Santamarina de Tandil anoche por 3 a 1 sobre Ferro obliga al aurinegro a obtener un buen resultado el domingo en Sarandí.

En el adelantado de la 15ª fecha, el aurinegro de Tandil se impuso con goles de Iván Bella, a los 43 minutos; Fernando Telechea, a los 54 y Martín Michel, a los 6

El cuadro de Caballito se había puesto en ventaja transitoriamente con un gol de Gabriel Díaz, a los 29m.

Sigue hoy

La fecha 15 de la B Nacional continuará esta tarde con la disputa de 4 cotejos. A las 17 se medirán Defensores de Belgrano (el próximo domingo visita a Olimpo en el Carminatti)-Brown PM y Villa Dálmine-Los Andes; a las 18 Gimnasia de Mendoza-Central Córdoba SdE y a las 19.05 Chacarita-I. Rivadavia (por TyC Sports).