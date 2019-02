Midget: ¡Llegó la hora! Semáforo verde para el comienzo del Playoff 2019

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Quince almas, quince ilusiones y quince posibilidades. Desde hoy, y hasta el 15 de marzo, se pone en juego el tesoro más preciado y anhelado por todos.

El Campeonato Estival de Midget “Elio Pérez” 2018/19, abre paso al momento más apasionante y vibrante: el comienzo del playoff.

Serán 6 fechas cargadas de adrenalina, dramatismo y emociones, a fin de conocer al vencedor del mini certamen y al nuevo rey del Midget.

Borrón y cuenta nueva. Lo ocurrido hasta el viernes pasado, con la duodécima fecha que bajó el telón de la fase regular, pasó a ser parte del archivo. Hoy comenzará a escribirse una nueva historia…

La octava edición del playoff (se implementó en 2011/2012) se disputará por segunda ocasión con 15 máquinas y, como sucede en cada entrega, con algunas particularidades en cuanto a su conformación.

El punto sobresaliente radica en la octava participación de Fernando Caputo en dicho tramo del certamen, siendo el único piloto con asistencia perfecta.

Le siguen en cantidad de presencias: Claudio Roth (7), Sebastián Burgos (6), Esteban Mancini (6), Gabriel Schiebelbein (5), Gastón Pérez (4), Emiliano Urretabiscaya (4) y Roy Altamirano (4).

En contrapartida, quienes harán su estreno absoluto en dicha instancia del campeonato, serán el tornquistense Leandro Campos y el cabildense Axel Garabán.

También conforman la nómina: Kevin Altamirano (3), Luciano Vallejos (2), Matías Lastra Meler (2), Luciano Franchi (2) y Luciano Benedetti (2).

Vale remarcar que, además de ponerse en juego la Copa de Oro en el playoff, también se disputará la Copa de Plata, destinada a quienes quedaron fuera de los mejores doce.

El vencedor del certamen se acreditará 60.000 pesos, mientras que el vencedor del premio consuelo se asegurará 30.000 pesos.

A continuación, una guía completa de cada uno de los aspirantes al trofeo mayor:

Fernando Caputo

**Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1977, en Bahía Blanca

**Debut: Estival 2000/01

**Victorias finales: 12

**Playoffs disputados: 7 (único presente en todas las ediciones)

**Estadísticas Estival 2018/19: 6 series, 4 semifinales, una prefinal, 2 finales y 6 podios.

“En mejores condiciones no podemos llegar. Si bien en la última fecha no me fue bien, creo que en parte se dio porque no había necesidad de arriesgar. Si bien no es fundamental, a la hora de definir, cuando los puntos pesan, creo que la experiencia tendrá un peso importante. Los 6 puntos no son muchos, pero Burgos en su momento salió campeón por uno; así que, pueden ser decisivos. Tenemos un excelente equipo y estamos muy confiados”.

Sebastián Burgos

**Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1981, en Bahía Blanca

**Debut: Estival 2005/06

**Victorias finales: 7

**Playoffs disputados: 5 (campeón de la primera edición)

**Estadísticas Estival 2018/19: 3 series, 3 semifinales, 2 finales y 3 podios.

“Usamos la fecha pasada de prueba y el auto funcionó a la perfección. Estoy muy contento, porque, además que se ganó, pude adaptarme a los distintos pisos y probar distintos radios de giro. Tener un auto tan bien preparado es clave en estas instancias. Yo salí campeón por un punto, por lo que cada unidad puede ser crucial. Pero todavía no empezamos, hay que trabajar y hacer las cosas bien. Ahora hay que sumar y estar ahí.”

Matías Lastra Meler

**Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1998, en Bahía Blanca

**Debut: Estival 2014/15

**Victorias finales: 2

**Playoffs disputados: 1

**Estadísticas Estival 2018/19: 5 series, una semifinal, una final y un podio.

“Tener la victoria te permite pensar todo de otra forma. Trataré de estar tranquilo, sumar y no buscar ganar desesperadamente. La clave será la regularidad y no cometer errores conductivos; después, los fierros dirán. Lo fundamental es asegurarse un buen auto. El nuestro está adelante, pero no es demoledor. Trabajaremos para lograrlo. Creo que hoy me siento mucho más maduro a la hora de tomar decisiones”.

Esteban Mancini

**Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1987, en Médanos

**Debut: Estival 2009/10

**Victorias finales: 22

**Playoffs disputados: 5 (campeón en dos ocasiones)

**Estadísticas Estival 2018/19: 5 series, 5 semifinales, una final y un podio.

“Feliz de estar acá nuevamente. Se cumplió el primer objetivo, ahora queda ir con todo estas seis fechas para recuperar el “1”. Por suerte, las últimas dos fechas el auto mostró muy buenos parciales y una gran mejoría. Eso nos marcó la pauta que estamos bien. Se probó con tiempo y todo funcionó como lo esperábamos. Recuperé el motor titular y eso me da confianza. Será importante sumar, pero siempre que se pueda se irá a ganar".

Claudio Roth

**Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1977, en Villa Regina (Río Negro).

**Debut: Estival 1996/97.

**Victorias finales: 29

**Playoffs disputados: 6 (campeón en dos ocasiones)

**Estadísticas Estival 2018/19: 7 series, 2 semifinales, una final y 2 podios.

“En la última fecha, el auto titular pareció recuperar la contundencia de siempre. Eso me dejó muy tranquilo. Venía de cuatro fechas penando con otros motores que no eran el mío, y con pistas patinosas que no me dejaban ser rápido. Pero aún así, siempre estuve bastante en la conversación. Ahora con el playoff, hay que tratar de no regalar nada. Tenemos el triunfo y por eso lo fundamental será ir a sumar. Lo importante es que el auto está perfecto”.

Kevin Altamirano

**Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1992, en Bahía Blanca

**Debut: Estival 2013/14

**Victorias finales: 6

**Playoffs disputados: 2

**Estadísticas Estival 2018/19: 3 series, 5 semifinales, una final y dos podios.

“Ser el referente del equipo no me cambia nada. Sí me alegra estar otra vez adelante, siendo competitivo y con el auto que tengo, para lo cual se trabajó tanto. Diferencia en sí con las ediciones anteriores, que tengo más experiencia y un auto mucho más rápido en todo sentido. Hay que tener los pies sobre la tierra, acelerar cuando haya que hacerlo y sumar. Ahora, si puedo ganar las seis finales que quedan, lo voy a hacer.”

Luciano Benedetti

**Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1996, en Bahía Blanca.

**Debut: Estival 2017/18

**Victorias finales: 2

**Playoffs disputados: 1

**Estadísticas Estival 2018/19: 3 series, una final y un podio.

“Estoy tranquilo, tratando de disfrutar cada momento. El auto está, me falta tener un poco más de suerte. Largamos tres semifinales adelante en las últimas fechas y no pudimos redondear ninguna. Así que trataré de atraer un poco la buena fortuna. Ahora cambió el objetivo; tengo más experiencia y ya sé qué se siente estar acá. De todas maneras, lo primordial será terminar entre los 10. Si se puede pelear hasta la última, bienvenido sea”.

Gabriel Schiebelbein

**Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1988, en Bahía Blanca.

**Debut: Estival 2008/09

**Victorias finales: 5

**Playoffs disputados: 4

**Estadísticas Estival 2018/19: 6 series, una semifinal, una final y un podio.

“Esto es un logro muy importante para nosotros. El año pasado fue muy malo para mí y para el equipo, por eso haber vuelto a este lugar es muy gratificante. Durante el tramo regular no pude ser lo regular que hubiese querido, pero seguimos trabajando para estar bien adelante. Nos tocó recibir un golpe duro en la temporada pasada, pero seguimos tirando para adelante y acá estamos. El grupo está bárbaro y el auto es muy bueno”.

Axel Garabán

**Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1992, en Cabildo.

**Debut: Estival 2016/17

**Victorias finales: 1

**Playoffs disputados: ninguno.

**Estadísticas Estival 2018/19: 3 series, una prefinal, una final y un podio.

“Estoy muy contento de formar parte de todo esto, ojalá pueda redondear buenas noches y no desentonar. Me siento raro, no esperaba lo que se dio. Hay que disfrutarlo y divertirse, porque uno nunca sabe cuándo puede volver a pasar. Si bien no estaba preparado para estar acá, voy a tratar de intentarlo. La idea es dar todo para lograrlo. Trataré de tener la cabeza fría y estar a la expectativa de todo lo que pase.”

Leandro Campos

**Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1984, en Tornquist.

**Debut: Estival 2014/15

**Victorias finales: 2

**Playoffs disputados: ninguno

**Estadísticas Estival 2018/19: 7 series, una final y 3 podios.

“Me siento como un debutante. Es la primera vez que me toca estar acá, así que es todo muy raro. Estar dentro de los cinco primeros es un indicador de que estoy para pelear por el “1”. Que pase o no, depende de muchos factores y circunstancias que se irán sucediendo con el devenir de las fechas. Espero estar a la altura de las expectativas. Quiero sumar y estar adelante, siempre evitando cualquier problema posible”

Luciano Vallejos

**Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1997, en Bahía Blanca.

**Debut: Estival 2014/2015

**Victorias finales: 1

**Playoffs disputados: 1

**Estadísticas 2018/19: 7 series, 2 semifinales, una prefinal y 7 podios.

"Estoy muy tranquilo, porque sé que el auto está en condiciones de ganar. Ahora voy a dar todo para pelear de lleno por el campeonato, el único objetivo que me propuse. Tengo un poco más de experiencia que la temporada pasada, y eso fue lo que me llevó a estar más arriba en el campeonato. Hay presión por no haber ganado, pero sé que estoy a la altura de hacerlo. Lo bueno de no haberlo hecho, es que nunca nos relajamos y por eso el auto está como está".

Emiliano Urretabiscaya

**Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1983, en Bahía Blanca.

**Debut: Estival 2001/02

**Victorias finales: 13

**Playoffs disputados: 3

**Estadísticas Estival 2018/19: 4 series, 2 semifinales y 2 podios.

“El auto apareció en el momento justo y eso me dio un envión anímico muy grande. Después de lo del viernes, estoy confiado. La definición será una caja de sorpresas; creo que el tener experiencia en un momento como este te puede enfriar la cabeza un poco, pero hay muchos que pueden ganar; incluso de los que quedaron fuera, que jugarán un papel fundamental en la definición. Si se tiene que dar, llegará. Con el auto funcionando así, la victoria está al caer”.

Gastón Pérez

**Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1984, en Cabildo.

**Debut: Estival 2001/02

**Victorias finales: 2

**Playoffs disputados: 3

**Estadísticas Estival 2018/19: 5 series, 2 semifinales y un podio.

“Era lo que quería, estar nuevamente en un playoff. Logré lo primero que era entrar, ahora me falta lo más importante que es ganar. Estoy tranquilo, porque cuento con un gran chasis y motor; lástima que las cosas no salieron del todo bien. Donde se acomoden los planetas, estoy para ganar. Si llega la victoria, seguramente tenga grandes chances. En dos carreras estuve muy cerca, pero faltó la suerte. Hay confianza, creo que las últimas seis fechas serán muy lindas".

Luciano Franchi

**Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1994, en Médanos.

**Debut: Estival 2015/16

**Victorias finales: 0

**Playoffs disputados: 1

**Estadísticas Estival 2018/19: 4 series, 2 semifinales y una prefinal.

“El motor se hizo completamente nuevo y además se trabajó muchísimo en el chasis. Creo que todo el esfuerzo va a dar sus frutos. La última fecha nos acompañó un poco la suerte, que no venía de mi lado, así que creo este es el comienzo de un nuevo campeonato. No estamos especulando nada, siempre se puso todo lo que teníamos. Va a estar difícil ganar. Después de la fecha del viernes (hoy), te digo en dónde estoy parado”.

Roy Altamirano

**Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1997, en Bahía Blanca.

**Debut: Estival 2014/15

**Victorias finales: 4

**Playoffs disputados: 3

**Estadísticas Estival 2018/19: 2 series, 3 semifinales y 2 podios.

“Ahora estoy un poco más animado, especialmente por los chicos del equipo y todas las personas que me dan una mano. Los que tienen que estar nerviosos son los de experiencia, que hace años que están peleando campeonatos. Tuve demasiadas malas, creo que es momento para cambiar la racha. Hay que estar tranquilo, porque pasará lo que tenga que pasar. Voy a tomarlo distinto, pensando mucho más las carreras. Tengo un buen auto, la victoria llegará sola.”

La estadística

**Playoff 2011/2012 (integrantes): Daniel Altamirano (10), Fernando Caputo, Sebastián Burgos, Claudio Roth, Diego Andrade, Gastón Pérez, Claudio Marcos, Fernando Bonacci, Marcelo Weimann y Matías Yungblut. Campeón: Sebastián Burgos.

**Playoff 2012/2013: Daniel Altamirano (15), Martín Saldamando, Claudio Marcos, Fernando Caputo, Julio Monteros, Francisco Giambartolomei, José Giambartolomei, Walter Renero, Cristian Nápoli, Emiliano Urretabiscaya, Esteban Mancini y Sebastián Burgos. Campeón Daniel Altamirano.

**Playoff 2013/2014: José Giambartolomei (15), Daniel Altamirano, Julio César Monteros, Sebastián Pérez, Marcelo Weimann, Rodrigo Peruggini, Gabriel Schiebelbein, Claudio Roth, Fernando Caputo, Mariano Pérez, Emiliano Nuesch, Néstor Fabio Rossini. Campeón Julio Monteros.

**Playoff 2014/2015: Claudio Roth, Esteban Mancini, Emiliano Urretabiscaya, Daniel Altamirano, Julio Monteros, Gastón Pérez, Marcelo Weimann, Diego Andrade, Roberto Calahorra, Fernando Caputo, Gabriel Schiebelbein y Sebastián Burgos. Campeón: Claudio Roth.

**Playoff 2015/2016: Esteban Mancini, Gastón Pérez, Claudio Roth, Fernando Caputo, Sebastián Pérez, Roy Altamirano, Néstor Mancini, Sebastián Burgos, Gabriel Schiebelbein, Walter Renero, Julio Monteros y Daniel Altamirano. Campeón: Esteban Mancini.

**Playoff 2016/2017: Emiliano Urretabiscaya, Esteban Mancini, Marcelo Weimann, Claudio Roth, Fernando Caputo, Kevin Altamirano, Brian Altamirano, Gabriel Schiebelbein, Roy Altamirano, Gonzalo Prozorovich, Julio Monteros y Lucas De Acharán. Campeón: Esteban Mancini.

**Playoff 2017/2018: Esteban Mancini, Claudio Roth, Luciano Vallejos, Roy Altamirano, Matías Lastra Meler, Roberto Calahorra, José Giambartolomei, Brian Altamirano, Kevin Altamirano, Luciano Benedetti, Sebastián Burgos, Luciano Franchi, Gustavo Zennaro, Fernando Caputo y Daniel Altamirano. Campeón: Claudio Roth.

**Playoff 2018/2019: Fernando Caputo, 6; 2) Sebastián Burgos, 6; 3) Matías Lastra Meler, 3; 4) Esteban Mancini, 3; 5) Claudio Roth, 3; 6) Kevin Altamirano, 3; 7) Luciano Benedetti, 3; 8) Gabriel Schiebelbein, 3; 9) Axel Garabán, 3; 10) Leandro Campos, 3; 11) Luciano Vallejos, 0; 12) Emiliano Urretabiscaya, 0; 13) Gastón Pérez, 0; 14) Luciano Franchi, 0 y 15) Roy Altamirano, 0.