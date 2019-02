"Nos faltó un poco de todo", reconoció Facundo Corvalán tras la derrota

La victoria sobre Peñarol había traído una brisa fresca en Bahía Basket, que pareció haber encontrado un rumbo pese a ocupar las últimas posiciones en la actual temporada de la Liga Nacional.

Sin embargo, Comunicaciones le dio otro golpe que obligará a ciertos replanteos.

Bahía Basket repitió viejos errores y cayó con Comunicaciones

"Ellos empezaron convirtiendo muy fácil y nosotros muy trabados y se nos hizo cuesta arriba. Creo que no salimos con la misma intensidad que nos propusimos hacer contra Peñarol. No sé cuál es el motivo, pero tenemos que tener en claro que no nos puede volver a pasar porque cada partido es una final para nosotros y ciertos jugadores tenemos que entregar esa energía al juego", resumió Facundo Corvalán.

La visita alcanzó a ganar 18 a 2 en el 1°C y, si bien Bahía buscó variantes, nunca pudo ponerse en juego.

"Ellos sacaron a la luz nuestras debilidades; nos hicieron goles de todas las posiciones. Nos faltó un poco de todo hoy. Nos falta consistencia y volver a nuestra identidad de juego. Va a ser duro, pero tenemos que proponemos salir fuerte todos los partidos de la misma manera. Así vamos a tener, al menos, posibilidades de terminar de otra manera los partidos", agregó.

En reiteradas ocasiones se vio a Sebastián Ginóbili pedir "juego" más allá del marcador. E insistió en que sus dirigidos levanten el ánimo.

"Cuando nos empiezan a salir las cosas el equipo se levanta, festeja los goles del compañero... Eso hoy no estuvo y es algo que no nos puede faltar porque es una energía que necesitamos. Lo nuestro es todo en base a intensidad y defensa y tenemos que volver a ponernos contentos por las situaciones positivas y así el equipo va a ir levantando", reconoció el base.

El calendario tampoco le juega a favor a Bahía Basket, que deberá hacerle frente a San Lorenzo (líder con 11-0) el próximo viernes.

"Será un desafío. Es un equipo con el cual haciendo las cosas bien, podés llegar a perder igual. Pero vamos a tener un objetivo muy importante para poder desafiarnos y volver un poquito a nuestra identidad. Sabemos que es un equipo que te lo puede impedir, pero si hacemos las cosas con ganas y si estamos todos metidos podemos tener un partido con posibilidades de ganar. Va a ser muy duro", completó Corvalán.