Obligan a OSDE a cubrir el tratamiento oncológico de una bahiense que se ganó la admiración de todos

La Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar a un reclamo de Carmela Bustelo, una joven bahiense con linfoma de Hodgkin cuya historia de superación se hizo viral el año pasado y que debió reclamar ante la justicia para que la empresa de medicina prepaga OSDE le cubra un tratamiento de quimioterapia.

En primera instancia la justicia había ordenado a OSDE "la cobertura médica integral de quimioterapia con esquema Brentuximab-­Bendamustina, incluida en su totalidad la medicación para llevar adelante dicho tratamiento en el sanatorio Mater Dei".

No obstante, la prepaga apeló ante la Cámara por entender que ese fallo no tenía en cuenta que "la combinación de drogas solicitada no se encuentra autorizada por la autoridad de aplicación", además de considerar que "no se encuentra acreditado el peligro en la demora".

Los camaristas Roberto Amábile y Silvia Fariña dictaminaron que "ante el innegable conocimiento de tan severo cuadro, y la urgencia que del mismo se deriva, la empresa de medicina prepaga, lejos de allanar los caminos y brindarle la asistencia oportuna a su afiliada, obstaculizó la concreción de los tratamientos de quimioterapia".

El fallo agregó: "En casos como el presente, donde los derechos que se hallan en juego se evidencian fácilmente vulnerables y donde la salud y la vida misma de una joven de 22 años --quien se encuentra a la espera de lograr una remisión de su severo cuadro para llevar a cabo el trasplante de médula ósea--, las prestatarias no pueden desprenderse de sus deberes y desatender los fines mismos para los que fueron creadas, esto es, la atención de salud de sus afiliados".

"Este deber corresponde aun cuando pueda reprocharse al afiliado el no cumplimiento cabal de las formas en sus solicitudes, dado que no es esperable que quien se enfrenta a un diagnóstico como el presente, con la premura que los tratamientos exigen, deba prever una determinada formalidad por eventuales litigios con quien se encuentra obligado a una correcta atención", añadieron los magistrados.

"Por otro lado, frente al cuadro descripto, no es necesario profundizar sobre los riesgos que la espera de una resolución de fondo podría acarrear a la salud y a la vida de la amparista (Bustelo)", abundaron.

Carmela, hija de la concejal Constanza Rivas Godio y hermana de la exdirectora municipal de Juventud, Florencia Bustelo, encabezó una campaña solidaria en octubre pasado por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.